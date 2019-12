De Engelse spelersvakbond heeft de overheid opgeroepen onderzoek te doen naar racisme in het voetbal. Aanleiding zijn de gebeurtenissen bij het Premier League-duel Tottenham Hotspur-Chelsea (0-2) van zondag.

Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger deed in de tweede helft zijn beklag over apengeluiden aan zijn adres. Het spel werd tijdelijk stilgelegd door scheidsrechter Anthony Taylor en de stadionspeaker riep meermaals om dat er gestopt moest worden met racistische leuzen, waarna de wedstrijd gewoon werd uitgespeeld.

"We vinden het walgelijk en zijn ontzet dat er opnieuw een Premier League-wedstrijd is overschaduwd door wangedrag van supporters jegens spelers", zegt The Professional Footballers' Association (PFA) bij de BBC.

"Het is duidelijk dat voetballers het slachtoffer zijn van racisme dat momenteel in heel Groot-Brittannië heerst. De PFA staat achter de spelers in deze kwestie en we zullen voor hen strijden om dit probleem voorgoed te bestrijden."

'Elke vorm van racisme is onacceptabel'

Het is de tweede keer in korte tijd dat er sprake is van racisme op het hoogste niveau in Engeland. Na het duel tussen Manchester City en Manchester United begin december werd een fan gearresteerd die tijdens de wedstrijd een racistisch gebaar had gemaakt.

De PFA vindt dat alle bestuursorganen samen moeten werken om racisme uit het voetbal te bannen. "We roepen op tot een onderzoek van de overheid naar racisme in het voetbal en zijn voorstander van een speciale commissie bij het ministerie van Sport om zich hier op te focussen."

Tottenham Hotspur heeft al laten weten onderzoek te gaan doen naar de racistische geluiden. "Elke vorm van racisme is volledig onacceptabel en wordt niet getolereerd in ons stadion. We nemen dit heel serieus en zullen de daders hard aanpakken."