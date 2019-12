Leroy Fer vindt dat Dick Advocaat een belangrijke rol speelt in de wederopstanding van Feyenoord. De Rotterdammers boekten zondag bij FC Utrecht (1-2) de derde zege op rij en hijgen nummer drie PSV weer in de nek.

"Ik heb fijn gewerkt met Jaap Stam en ik vind hem ook een heel goede trainer, maar deze groep klikt misschien beter met Advocaat. Dat kun je zien in de resultaten die we boeken", zei Fer in Stadion Galgenwaard tegen het AD.

Stam besloot eind oktober op te stappen na de pijnlijke 4-0-nederlaag bij rivaal Ajax, waarna Feyenoord onder Advocaat de weg omhoog inzette. Van de zeven Eredivisie-duels onder de Hagenaar werden er vijf gewonnen en twee gelijkgespeeld.

Door die ongeslagen status in eigen land verkeert Feyenoord niet langer in de middenmoot, maar staat de vijftienvoudig landskampioen op de vijfde plek en is nummer drie PSV in zicht. De Eindhovenaren hebben nog maar drie punten meer.

"Dit is een goed einde van 2019", benadrukte Fer, die tegen FC Utrecht negentig minuten speelde. "De strijd die we hebben geleverd, gaf de doorslag. We leverden net zoveel of misschien wel meer strijd dan FC Utrecht."

De spelers van Feyenoord zijn dolblij met de zege op Utrecht. (Foto: Pro Shots)

'Veel beleving en veel passie'

Steven Berghuis deelde de woorden van de middenvelder. De aanvoerder realiseert zich wel dat Feyenoord in de tweede seizoenshelft moet werken aan het voetballende aspect om de stijgende lijn intact te houden.

"We hebben een beetje een ploeg die het van hard werken en een goede instelling moet hebben, maar aan de bal hebben we soms moeite de oplossing te vinden. Op dat vlak moet het beter", zei de 28-jarige Berghuis tegen FOX Sports.

De aanvaller denkt dat de defensieve organisatie onder Advocaat cruciaal is in de goede resultaten van Feyenoord. "We geven weinig doelpunten weg en dat komt doordat de verdedigers in hun kracht worden gebruikt. Eric Botteghin en Marcos Senesi kunnen net als Leroy in de as blijven, daar is bewust voor gekozen."

"We hebben het jaar goed afgesloten en komen wat dichterbij, wat natuurlijk fijn is richting de tweede seizoenshelft. Of we nog hopen op de tweede plek? Dat weet ik niet, maar er is nog wel wat mogelijk. We hebben een goede groep."

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie