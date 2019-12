Trainer Erik ten Hag is erg geschrokken over de uitkomst van het ziekenhuisonderzoek van Daley Blind. Ajax maakte zaterdag bekend dat de verdediger een ontsteking in zijn hartspier heeft.

"Natuurlijk heeft zo'n bericht impact", zegt Ten Hag bij de NOS. "Hij is niet alleen iemand met wie wij dagelijks werken, maar hij is ook onze vriend. De onzekerheid die zoiets met zich meebrengt is niet prettig. Dan is voetbal maar relatief."

De 29-jarige Blind werd de afgelopen dagen uitvoerig onderzocht door Ajax, naar aanleiding van de duizeligheid waar hij last van had tijdens Ajax-Valencia op 10 december. Een week geleden werd al duidelijk dat hij dit kalenderjaar niet meer in actie zou komen.

Uit de onderzoeken is nu dus naar voren gekomen dat de Oranje-international een hartspierontsteking heeft. "Vervolgens is besloten om bij Blind preventief een subcutane ICD te plaatsen, een apparaatje dat onder de huid wordt aangebracht", zo meldde Ajax zaterdag.

Een subcutane ICD is een defibrillator die wordt geïmplanteerd bij mensen die het risico lopen dat zij met hartritmestoornissen of een hartstilstand te maken krijgen.

Fans van Ajax betuigden zondag in de Johan Cruijff ArenA hun steun aan Daley Blind. (Foto: Pro Shots)

'Succeswens van Blind heeft spelers geholpen'

Blind was zondag in de Johan Cruijff ArenA, waar hij de wedstrijd tussen Ajax en ADO Den Haag (6-1) heeft bijgewoond. "Het gaat goed met hem", vervolgt Ten Hag.

"Hij voelt zich gewoon goed en vond het prettig dat hij die jongens even kon zien. Daley heeft de spelers succes gewenst en dat heeft ze vandaag zeker geholpen."

De ingreep bij Blind heeft vrijdag plaatsgevonden. Daardoor is hij niet in staat om met Ajax mee te gaan naar Qatar. De regerend landskampioen belegt daar van 4 tot en met 12 januari een trainingskamp.

Het is nog niet duidelijk of Blind direct na de winterstop wel in actie kan komen voor de koploper van de Eredivisie. De competitie gaat voor Ajax op 19 januari verder met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie