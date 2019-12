Chelsea-aanvoerder César Azpilicueta heeft zondag zijn zorgen geuit na een nieuw racisme-incident in de Premier League. Verdediger Antonio Rüdiger gaf in het uitduel met Tottenham Hotspur aan dat hij racistisch werd bejegend.

"Voor de wedstrijd is ons nog verteld dat we racistische liederen of geluiden meteen moesten melden aan de scheidsrechter", zei Azpilicueta bij Sky Sports.

"Antonio kwam naar me toe en vertelde mij dat er racistische liedjes naar hem werden gezongen. Ik heb dat onmiddellijk gemeld bij de scheidsrechter. We zijn ons bewust van dit gedrag en maken ons hier grote zorgen over. Samen zullen we ervoor moeten zorgen dat racisme in het voetbal wordt uitgeroeid."

Scheidsrechter Anthony Taylor liet tot drie keer in het stadion een waarschuwing omroepen, maar legde de wedstrijd niet stil. Chelsea won het duel in het Tottenham Hotspur Stadium met 0-2.

Begin deze maand werd de Premier League ook al opgeschrikt door een racistisch incident. Na het duel tussen Manchester City en Manchester United werd een fan gearresteerd die tijdens de wedstrijd een racistisch gebaar had gemaakt. Het voorval zorgde voor veel ophef in Engeland.

Scheidsrechter Anthony Taylor in gesprek met José Mourinho en Frank Lampard. (Foto: Getty Images)

Mourinho: 'Scheidsrechter volgde protocol'

Tottenham Hotspur-manager José Mourinho stelde na afloop van het duel dat hij weinig had meegekregen van het incident. "Zelf heb ik niets gehoord of gezien", vertelde de Portugees.

"Wel heb ik gezien dat de scheidsrechter het protocol heeft gevolgd. Hij kwam naar mij en Chelsea-manager Frank Lampard toe om te vertellen wat er speelde. Natuurlijk zijn we teleurgesteld als zoiets gebeurt. Alle clubs staan in dit geval naast elkaar."

Tottenham blijft door de nederlaag op de zevende plek van de Premier League steken. Chelsea heeft zes punten meer en klimt ten koste van Sheffield United naar de vierde plek.

