Orkun Kökcü liep zondag na zijn fraaie openingstreffer in het uitduel met FC Utrecht (1-2-zege) niet voor niks direct naar trainer Dick Advocaat. Het Feyenoord-talent is opgeleefd onder de ervaren coach, die hem al weken vroeg wanneer hij weer eens een goal zou maken.

"Bij elke training en voor elke wedstrijd daagde Advocaat me uit door te zeggen dat ik moest scoren. Dus na mijn doelpunt dacht ik: ik ga eerst maar eens even naar de trainer toe", glimlachte Kokcü na het duel in Utrecht bij FOX Sports.

De achttienjarige middenvelder maakte na een kwartier de 0-1 in Stadion Galgenwaard door de bal van flinke afstand op prachtige wijze in de verre hoek te krullen. Na zijn eerste goal sinds 22 september (3-3 op bezoek bij FC Emmen) liep hij direct naar de bank om Advocaat een high five te geven.

"Het was natuurlijk een geweldige goal van Kökcü", zei Advocaat met een glimlach tegen FOX Sports. "Mooi, want ik liep al weken elke dag bij hem te zeuren dat het tijd werd om ook eens te scoren."

Vreugde bij Dick Advocaat na de 0-1 van Orkun Kökcü. (Foto: Pro Shots)

'Advocaat heeft iets aan gezet in mijn hersenen'

Kökcü was in de jeugd vaak trefzeker, maar op het hoogste niveau kwam hij tot zondag in 36 duels tot 'slechts' vijf doelpunten. "Ik dacht vandaag: ik schiet maar gewoon", zei de aanvallende middenvelder. "Ik ben blij dat ik nu ook op dit niveau laat zien dat ik kan scoren."

Hij benoemde daarbij nadrukkelijk de rol van Advocaat. "Eerst knaagde het wel een beetje aan me dat ik geen goals meer maakte, maar sinds de nieuwe trainer er is, kan ik gewoon lekker voetballen en niet denken aan doelpunten; die komen vanzelf. Ik weet dat ik een foutje kan maken, als ik maar hard werk."

"Advocaat heeft iets aan gezet in mijn hersenen", lachte Kökcü. "Ik weet niet precies wat het is, maar hij kan relaties met spelers goed managen. Ik voel dat hij me echt weet te triggeren. Nu hoop ik deze lijn door te trekken en belangrijk te zijn voor de club."

De Feyenoord-spelers vieren de laatste zege van 2019 met de eigen fans. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord onder Advocaat opgeklommen naar vijfde plek

Door de zege op FC Utrecht - Jens Toornstra maakte vlak na rust de beslissende 1-2 - is Feyenoord opgeklommen naar de vijfde plek in de Eredivisie. Het gat met nummer drie PSV is nog maar drie punten. Toen Advocaat eind oktober werd aangesteld als opvolger van de opgestapte Jaap Stam, stonden de Rotterdammers slechts twaalfde.

"De organisatie staat de laatste weken beter en het centrale duo achterin geeft bijna geen kansen weg", legde Kökcü uit. "En met ons voetballend vermogen weten we dat we altijd genoeg kansen creëren. Dan is het zaak om die kansen af te maken en dat doen we de laatste weken vaker."

Advocaat genoot zondag in Utrecht wederom van zijn elftal. Vooral de werklust kon hem bekoren. "Ik zei voor de wedstrijd: 'Wij zijn Feyenoord, laat het maar zien.' En ik héb het vanaf de eerste minuut gezien. De ploeg pakt het de laatste weken goed op."

Feyenoord vervolgt de competitie op 18 januari met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

