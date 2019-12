Chelsea heeft zondag in een verhitte derby met 0-2 gewonnen van Tottenham Hotspur. Son Heung-Min kreeg direct rood wegens natrappen. Manchester United ging eerder op de dag met 2-0 onderuit tegen hekkensluiter Watford.

Willian was de grote man aan de kant van Chelsea. De Braziliaanse aanvaller nam voor rust beide treffers voor zijn rekening.

Al in de twaalfde minuut krulde Willian de bal fraai in de verre hoek, kort nadat hij zelf een hoekschop had genomen. In de blessuretijd van de eerste helft benutte hij ook een strafschop.

De bal ging na tussenkomst van de VAR op de penaltystip, nadat Spurs-doelman Paulo Gazzaniga met een merkwaardige karatetrap Chelsea-speler Marcos Alonso vloerde.

Kort daarvoor werd de wedstrijd ontsierd door een opstootje met Dele Alli en Mateo Kovacevic in de hoofdrol. Beide middenvelders kregen een gele kaart van arbiter Anthony Taylor.

Willian zet Chelsea op 0-2 uit een strafschop. (Foto: Pro Shots)

Rüdiger claimt racisme door Spurs-fans

Ook na rust was de derby bij vlagen onvriendelijk. Taylor had in de 62e minuut opnieuw de VAR nodig, toen Son al liggend op de grond Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger in de buik trapte. Na lang beraad kwam er een rode kaart voor de Zuid-Koreaan.

Rüdiger claimde dat hij racistisch werd bejegend door enkele toeschouwers en er werden vanuit het publiek voorwerpen op het veld gegooid richting Chelsea-spelers. Daardoor duurde het even voordat de wedstrijd hervat werd.

In de slotfase kwam de overwinning van Chelsea ondanks acht minuten blessuretijd niet meer in gevaar. Chelsea-manager Frank Lampard boekte zo een zege op José Mourinho. De Portugees was jarenlang trainer van voormalig middenvelder Lampard bij 'the Blues'.

Tottenham blijft door de nederlaag op de zevende plek van de Premier League steken, Chelsea heeft zes punten meer en klimt ten koste van Sheffield United naar de vierde plek.

De Gea baalt na zijn blunder. (Foto: Pro Shots)

De Gea blundert bij nederlaag United

Alle doelpunten bij Watford-Manchester United vielen na rust. Ismaïla Sarr bracht Watford vroeg in de tweede helft op voorsprong met een volley, al kreeg hij daarbij wel de hulp van doelman David de Gea. De Spanjaard liet het schot van de Senegalees door zijn handen glippen.

Vier minuten later kreeg de thuisploeg een penalty nadat Sarr werd neergehaald door Aaron Wan-Bissaka. Troy Deeney schoot vanaf 11 meter hard door het midden raak. United creëerde daarna de diverse kansen op de aansluitingstreffer, maar Ben Foster hield zijn doel schoon.

Timothy Fosu-Mensah en Tahith Chong ontbraken bij Manchester United. Fosu-Mensah kampt met een knieblessure en Chong behoorde niet tot de selectie. Bij Watford was Daryl Janmaat niet van de partij door een knieblessure.

Door de nederlaag zakt Manchester United naar de achtste plaats. Watford blijft ondanks de zege hekkensluiter, maar heeft nu wel evenveel punten als nummer negentien Norwich City.

