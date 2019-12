SC Cambuur gaat de winterstop in als koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen besloten de eerste seizoenshelft zondag met een 1-3-overwinning op bezoek bij Excelsior.

Robert Mühren opende na elf minuten uit een strafschop de score voor Cambuur. Een kleine twintig minuten later verdubbelde Jamie Jacobs de voorsprong.

Rai Vloet bracht de spanning in de slotfase nog even terug namens Excelsior, maar in blessuretijd besliste Issa Kallon de wedstrijd voor de thuisploeg.

Door de zege heeft Cambuur na twintig wedstrijden drie punten meer dan nummer twee Jong Ajax. De Amsterdammers wonnen vrijdag mede dankzij de eerste treffer van Naci Ünüvar met 2-0 van TOP Oss. Excelsior bezet de zevende plek.

In de enige andere wedstrijd van zondag in de Eerste Divisie was Telstar voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor Jong AZ. Joey Jacobs (eigen doelpunt), Elayis Tavsan en Reda Kharchouch scoorden namens de Velsenaren en Tijani Reijnders was trefzeker voor de Alkmaarders.

Telstar klimt door de overwinning naar de elfde plaats. Jong AZ is de nummer veertien op de ranglijst.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie