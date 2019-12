Feyenoord heeft zondag het kalenderjaar afgesloten met een 1-2-zege bij FC Utrecht. De ploeg van trainer Dick Advocaat pakte daarmee ten koste van de Domstedelingen de vijfde plaats in de Eredivisie.

Orkun Kokcü opende na een kwartier met een fraai afstandsschot de score in Stadion Galgenwaard. Twee minuten later kopte Justin Hoogma uit een hoekschop van Adam Maher de gelijkmaker binnen. Kort na rust zette Jens Toornstra met een snoeihard afstandsschot de 1-2-eindstand op het scorebord.

Tien minuten voor tijd kwam Utrecht met tien man te staan door een rode kaart van Hoogma. De maker van de 1-1 was te laat bij de bal, haalde Luis Sinisterra onderuit en moest meteen vertrekken van scheidsrechter Björn Kuipers.

Feyenoord zet door de zege in Utrecht een succesvolle reeks onder trainer Advocaat voort. De coach bleef ook in zijn zevende Eredivisie-duel ongeslagen en verloor in de competitie nog geen duel met de Rotterdammers. De laatste nederlaag van Feyenoord in de Eredivisie was op 27 oktober tegen Ajax (4-0), toen nog onder trainer Jaap Stam.

Feyenoord gaat met 31 punten als nummer vijf de winterstop in. Utrecht blijft met 29 punten steken op de zesde plaats.