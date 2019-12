Feyenoord heeft zondag het kalenderjaar afgesloten met een 1-2-zege bij FC Utrecht. De ploeg van trainer Dick Advocaat pakt daarmee ten koste van de Domstedelingen de vijfde plaats in de Eredivisie.

Orkun Kokcü opende na een kwartier met een fraai afstandsschot de score in Stadion Galgenwaard. Twee minuten later kopte Justin Hoogma uit een hoekschop van Adam Maher de gelijkmaker binnen. Kort na rust zette Jens Toornstra met een snoeihard schot de 1-2-eindstand op het scorebord.

Tien minuten voor tijd kwam Utrecht met tien man te staan door een rode kaart van Hoogma. De maker van de 1-1 was te laat bij de bal, haalde Luis Sinisterra onderuit en moest meteen vertrekken van scheidsrechter Björn Kuipers.

Feyenoord zet door de zege in Utrecht een succesvolle reeks onder trainer Advocaat voort. De coach bleef ook in zijn zevende Eredivisie-duel ongeslagen en verloor in de competitie nog geen wedstrijd met de Rotterdammers. De laatste nederlaag van Feyenoord in de Eredivisie was op 27 oktober tegen Ajax (4-0), toen nog onder trainer Jaap Stam.

Feyenoord gaat met 31 punten als nummer vijf de winterstop in. Utrecht blijft met 29 punten steken op de zesde plaats.

Vreugde bij trainer Dick Advocaat na de 0-1 van Orkun Kokcü. (Foto: Pro Shots)

Direct spektakel in eerste helft

Het duel tussen Feyenoord en FC Utrecht was vanwege het hoge tempo en de vele kansen van begin tot eind boeiend. De thuisploeg begon fel, maar het waren de bezoekers die via de prachtige goal van Kokcü – de aanvaller schoot van grote afstand via de onderkant van de lat raak – op voorsprong kwamen.

Na de gelijkmaker van Hoogma bleven beide teams jagen op een voorsprong. Zo was Sinisterra met een volley dicht bij de 1-2, maar aan de ander kant had Issah Abass Utrecht ook zomaar aan de leiding kunnen helpen. De Ghanees had de bal voor het intikken nadat Kenneth Vermeer moest lossen, maar Abass raakte de bal volledig verkeerd.

Vlak voor rust zette Gyrano Kerk Utrecht bijna alsnog op voorsprong, maar zijn inzet ging rakelings naast.

Jens Toornstra zette Feyenoord kort na rust met een fraaie treffer op 1-2. (Foto: Pro Shots)

Kansen over en weer na rust

Ook na rust viel er genoeg te beleven in Utrecht. Toornstra kreeg de bal in de vijftigste minuut voor zijn voeten en haalde vanaf de rand van het strafschopgebied verwoestend uit en zette Feyenoord zo opnieuw op voorsprong.

FC Utrecht gaf zich nog niet gewonnen en leek via Simon Gustafson op 2-2 te komen. Vermeer liet de bal op het kletsnatte veld door zijn handen glippen, maar slaagde erin om de bal in een ultieme poging nog uit zijn doel te tikken. De spelers van de thuisploeg appelleerden voor een treffer, maar de bal was net niet over de lijn.

Omdat Utrecht vaker de aanval zocht kwam er ruimte voor Feyenoord om een derde treffer te noteren. Via een uitbraak was Sinisterra daar halverwege de tweede helft nog het dichtstbij. Zijn inzet belandde via Utrecht-doelman Maarten Paes op de paal.

Nadat Hoogma van het veld werd gestuurd leek het Utrechtse verzet even gebroken, maar de thuisploeg wist er met tien man toch nog een slotoffensief uit te persen. Kerk en Adrián Dalmau slaagden er echter niet in om de kleine mogelijkheden die zij kregen om te zetten in goals, waardoor Feyenoord met drie punten terug naar Rotterdam keerde.

