Vitesse heeft zondag mede dankzij een fraaie goal van Riechedly Bazoer met 3-0 van VVV-Venlo gewonnen. Eerder op de dag hielp Kaj Sierhuis FC Groningen met twee doelpunten aan een 2-0-zege op FC Emmen.

Bazoer opende halverwege de eerste helft de score in de GelreDome, waar zaterdagavond nog het wereldtitelgevecht tussen kickboksers Badr Hari en Rico Verhoeven werd gehouden.

De 23-jarige Bazoer, die eerder dit seizoen uit de selectie werd gezet na een conflict met Jay-Roy Grot, haalde van afstand verwoestend uit en schoot raak in de kruising. Tim Matavz nam drie minuten later de 2-0 voor zijn rekening. Op aangeven van Danilho Doekhi schoot de spits hard onder VVV-doelman Thorsten Kirschbaum door.

Halverwege de tweede helft stelde Bryan Linssen de zege veilig voor de Arnhemmers. De flankspeler sprong boven iedereen uit en kopte uit een hoekschop van Bazoer de 3-0 tegen de touwen.

De Limburgers protesteerden nog bij scheidsrechter Siemen Mulder omdat Linssen zou hebben geduwd, maar ook de VAR zag geen reden om het doelpunt af te keuren.

Vitesse klimt ten koste van FC Utrecht en sc Heerenveen naar de zesde plaats in de Eredivisie en heeft nu dertig punten. VVV-Venlo blijft met vijftien punten steken op de zestiende plek.

Kaj Sierhuis helpt FC Groningen met twee treffers aan een zege op FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

Sierhuis neemt Groningen bij de hand tegen Emmen

Bij het duel tussen FC Groningen en FC Emmen was Sierhuis de gevierde man. De 21-jarige spits maakte na rust beide treffers in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Sierhuis tikte in de 47e minuut van dichtbij binnen en na 72 minuten kopte hij door de benen van Emmen-doelman Dennis Telgenkamp raak.

De zege voor Groningen was verdiend, want de ploeg van trainer Danny Buijs kreeg de beste kansen. Zo trof Ajdin Hrustic in de eerste helft met een pegel van afstand de lat.

FC Emmen kon maar zelden gevaarlijk worden. In de slotfase werd verdediger Michaël Heylen bovendien met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd.

De ploeg van trainer Dick Lukkien gaat als nummer veertien de winterstop in, de voorsprong op de zeventiende plek van ADO Den Haag bedraagt vijf punten. Groningen is als nummer tien de koploper van het rechterrijtje.

