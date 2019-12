FC Groningen heeft zondag voor het eerst in vijf Eredivisie-duels weer eens gewonnen. De thuiswedstrijd tegen FC Emmen eindigde vooral dankzij Kaj Sierhuis in 2-0.

Sierhuis maakte na rust beide treffers in het Hitachi Capital Mobility Stadion. De 21-jarige spits tikte in de 47e minuut van dichtbij binnen en na 72 minuten kopte hij door de benen van Emmen-doelman Dennis Telgenkamp raak.

De zege voor Groningen was verdiend, want de ploeg van trainer Danny Buijs kreeg de beste kansen. Zo trof Ajdin Hrustic in de eerste helft met een pegel van afstand de lat.

FC Emmen kon maar zelden gevaarlijk worden. In de slotfase werd verdediger Michaël Heylen bovendien met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd.

De ploeg van trainer Dick Lukkien gaat als nummer veertien de winterstop in, de voorsprong op de zeventiende plek van ADO Den Haag bedraagt vijf punten. Groningen is als nummer tien de koploper van het rechterrijtje.

