Juventus heeft zondag zonder Matthijs de Ligt de strijd om de Italiaanse supercup verloren. 'De Oude Dame' ging in Saoedi-Arabië met 1-3 onderuit tegen Lazio. Eerder op de dag haalde Marten de Roon met Atalanta uit tegen AC Milan: 5-0.

Juventus kwam in de Saoedische hoofdstad Riyad na zestien minuten op achterstand door een treffer van Luis Alberto. De Spanjaard was trefzeker nadat hij de bal op een presenteerblaadje kreeg van Sergej Milinkovic-Savic.

Op slag van rust bracht Paulo Dybala de regerend landskampioen uit de rebound op gelijke hoogte hoogte, nadat doelman Thomas Strakosha een afstandsschot losliet. Ruim een kwartier voor tijd bezorgde Senad Lulic de bekerwinnaar met een fraaie volley opnieuw de voorsprong.

In blessuretijd kwam Juventus met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Rodrigo Bentancur. Invaller Danilo Cataldi besliste uit een vrije trap vervolgens de wedstrijd voor Lazio. De Ligt bleef de hele wedstrijd op de bank bij Juventus, dat de Italiaanse supercup vorig jaar wel won.

Lazio veroverde de Supercoppa voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis. Eerder wonnen de Romeinen de strijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar in 1998, 2000, 2009 en 2017.

Marten de Roon haalde met Atalanta uit tegen AC Milan. (Foto: Pro Shots)

Atalanta bezorgt Milan grootste nederlaag in 21 jaar

AC Milan leed tegen Atalanta de grootste nederlaag in alle competities in 21 jaar tijd. De 'Rossoneri' gingen in mei 1998 in de Serie A met 5-0 onderuit tegen AS Roma.

Alejandro Gómez, Mario Pasalic, Josip Ilicic (twee keer) en Luis Muriel zorgden voor de doelpunten in Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Oud-Heraclied Robin Gosens was bij de tweede treffer de aangever. De Roon kreeg in de tweede helft een gele kaart en Hans Hateboer mocht pas in de 89e minuut invallen.

Met de overtuigende thuiszege sloot Atalanta het succesvolle kalenderjaar 2019 sterk af. De ploeg overwinterde als debutant in de Champions League en speelt in februari en maart in de achtste finales tegen Valencia.

In de Serie A bezet Atalanta de vijfde plaats. AC Milan staat momenteel teleurstellend tiende in de Italiaanse competitie, waar Internazionale en Juventus samen aan kop gaan met 42 punten na zeventien duels.

Fans van Betis gooien knuffels op het veld voor het goede doel. (Foto: Pro Shots)

Atlético Madrid boekt uitzege op Real Betis

In Spanje boekte Atlético Madrid een 1-2-zege op Real Betis. De ploeg van trainer Diego Simeone behoudt daardoor de vierde plek in La Liga.

In Sevilla hielpen Ángel Correa en Alvaro Morata de Madrilenen aan een 0-2-voorsprong. De aansluitingstreffer in blessuretijd van Marc Bartra kwam te laat voor Betis, dat dertiende staat.

