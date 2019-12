Atalanta Bergamo heeft zondag AC Milan een pak slaag gegeven in de Serie A. Met Marten de Roon de hele wedstrijd op het middenveld won de thuisploeg met 5-0.

Voor AC Milan was het de grootste nederlaag in alle competities in 21 jaar tijd. De 'Rossoneri' gingen in mei 1998 in de Serie A met 5-0 onderuit tegen AS Roma.

Alejandro Gómez, Mario Pasalic, Josip Ilicic (twee keer) en Luis Muriel zorgden voor de doelpunten in Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Oud-Heraclied Robin Gosens was bij de tweede treffer de aangever. De Roon kreeg in de tweede helft een gele kaart en Hans Hateboer mocht pas in de 89e minuut invallen.

Met de overtuigende thuiszege sloot Atalanta het succesvolle kalenderjaar 2019 sterk af. De ploeg overwinterde als debutant in de Champions League en speelt in februari en maart in de achtste finales tegen Valencia.

In de Serie A bezet Atalanta de vijfde plaats. AC Milan staat momenteel teleurstellend tiende in de Italiaanse competitie, waar Internazionale en Juventus samen aan kop gaan met 42 punten na zeventien duels.

