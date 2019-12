Ajax gaat als koploper van de Eredivisie de winterstop in. Mede dankzij goals van basisdebutanten Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch en Lassina Traoré werd ADO Den Haag zondag met 6-1 verslagen.

Ajax profiteert daarmee optimaal van de verrassende nederlaag van AZ, dat zaterdag met 3-0 onderuit ging bij Sparta. Het verschil tussen de titelkandidaten is nu drie punten in het voordeel van de regerend landskampioen. Bovendien heeft Ajax een veel beter doelsaldo.

Met de overwinning en de officieuze titel van winterkampioen sluit Ajax 2019 toch nog op een goede manier af. De ploeg van trainer Erik ten Hag incasseerde deze maand de nodige tegenslagen met competitienederlagen tegen AZ (1-0) en Willem II (0-2) en de uitschakeling in de groepsfase van de Champions League door Valencia.

Tegen het in degradatienood verkerende ADO koos Ten Hag, mede vanwege blessuregevallen, voor een verrassende opstelling met onder anderen Ekkelenkamp, Gravenberch en Traoré. Zij beloonden dat vertrouwen door respectievelijk de 3-0, 4-0 en 6-0 te maken.

Voor ADO worden de zorgen alsmaar groter. De ploeg van interim-trainer Dirk Heesen, die na het opstappen van Alfons Groenendijk tijdelijk naar voren is geschoven, staat voorlaatste en houdt alleen hekkensluiter RKC Waalwijk twee punten onder zich.

Ajax vanaf begin oppermachtig

Ajax, dat midweeks met de nodige moeite Telstar uitschakelde in de KNVB-beker (3-4), kreeg tegen ADO alle gelegenheid om het zelfvertrouwen op te vijzelen. Al na een kwartier opende Hakim Ziyech de score met een schot met links in de verre hoek.

Amper tien minuten later stond Ziyech aan de basis van de 2-0 met een afgemeten voorzet op Donny van de Beek. Voor de middenvelder, die aan de aandacht van John Goossens ontsnapte, was het een koud kunstje om de bal van dichtbij binnen te lopen.

Daarna begon het feestje van de basisdebutanten. Ekkelenkamp scoorde op aangeven van Nicolas Tagliafico, waarna Gravenberch na een knappe individuele actie voor de 4-0-ruststand zorgde.

ADO doet pas in blessuretijd iets terug

Met Noa Lang als vervanger voor Hakim Ziyech probeerde Ajax in de tweede helft verder weg te lopen. Na de 5-0 van Dusan Tadic in de 49e minuut leek een monsterscore in de maak.

De thuisploeg trapte daarna echter op de rem, waardoor ADO de schade niet nog groter zag worden. Traoré, namens Jong Ajax dit seizoen al goed voor dertien doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie, maakt er uit de rebound weliswaar nog 6-0 van, maar in blessuretijd kwamen de bezoekers dankzij een benutte penalty van Goossens toch nog op het scorebord.

Sontje Hanssen was even daarvoor in het veld gekomen bij Ajax. De zeventienjarige jeugdinternational slaagde er in de tien minuten speeltijd die hij kreeg niet in om zijn debuut in het eerste van Ajax met een treffer te bekronen.