Feyenoord-trainer Dick Advocaat kiest in de thuiswedstrijd van zondag tegen FC Utrecht voor de formatie die vorige week won van PSV. Leroy Fer, die midweeks in de beker tegen Cambuur rust kreeg, keert terug in de basis.

Feyenoord versloeg de Eindhovenaren afgelopen zondag met 3-1 dankzij een hattrick van Steven Berghuis. De clubtopscorer vormt tegen Utrecht de voorhoede met Nicolai Jørgensen en Luis Sinisterra.

Marcos Senesi, donderdag matchwinner in de bekerwedstrijd tegen SC Cambuur (1-2), vormt het centrum van de verdediging met Eric Botteghin. Edgar Ié en Jan-Arie van der Heijden zitten daardoor opnieuw op de bank.

Renato Tapia, die in Leeuwarden nog in de basis stond, moet zijn plaats weer afstaan aan Fer. Het middenveld bestaat verder uit Jens Toornstra en Orkun Kökçü.

Weerzien met oude club voor Advocaat

Voor Advocaat is het een speciale middag. De ervaren trainer zat vorig seizoen nog op de bank bij FC Utrecht, waar hij deze zomer plaatsmaakte voor John van den Brom.

Feyenoord wipt bij een overwinning in de stand over FC Utrecht heen naar de vijfde plaats in de Eredivisie. Na zeventien speelronden is het verschil één punt in het voordeel van de Domstedelingen.

De aftrap in de Galgenwaard is om 14.30 uur. Voor zowel Feyenoord als FC Utrecht is het de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Fer; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra.

Opstelling FC Utrecht: Paes; Klaiber, Janssen, Hoogma, Van der Maarel; Maher, Van Overeem, Gustafson, Van de Streek; Kerk, Abass.