Hansi Flick blijft in ieder geval tot het einde van het seizoen de trainer van Bayern München. De directie van de 'Rekordmeister' is blij met het werk van de 54-jarige Duitser in de afgelopen twee maanden.

Flick sprak zaterdag na het laatste duel van 2019 (2-0-zege op VfL Wolfsburg) met voorzitter Karl-Heinz Rummenigge en sportief directeur Hasan Salihamidzic, die hun vertrouwen in de hoofdcoach uitspraken.

Bayern benadrukt zondag in een verklaring dat het "absoluut een reële optie is" dat Flick ook na dit seizoen de eindverantwoordelijke blijft.

"We zijn bij Bayern meer dan tevreden over Hansi Flick", zegt Rummenigge. "De ontwikkeling van de ploeg is fantastisch sinds hij de hoofdcoach is, zowel wat betreft het spel als de resultaten."

Flick begon seizoen als assistent van Kovac

Flick begon het seizoen als de assistent van Niko Kovac. De 48-jarige Kroaat werd begin november ontslagen vanwege de matige resultaten, waarna Flick hem op interimbasis opvolgde.

Onder de voormalige assistent van bondscoach Joachim Löw won Bayern acht van zijn tien wedstrijden in alle competities. De club uit München plaatste zich met zes zeges in de poulefase voor de achtste finales van de Champions League en is in de Bundesliga opgeklommen naar de derde plaats, op vier punten van koploper RB Leipzig.

"Het overtuigende spel van onze spelers in de afgelopen weken bewijst dat we op de goede weg zijn met Hansi als hoofdcoach", aldus Salihamidzic. "Hansi verdient ons vertrouwen. Ik ben blij dat we met elkaar blijven werken."

Bayern hervat de competitie op 19 januari met een uitwedstrijd tegen Hertha BSC.

