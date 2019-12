De laatste wedstrijden van dit kalenderjaar in de Eredivisie worden zondag afgewerkt. Ajax is om 12.15 uur begonnen aan het thuisduel met ADO Den Haag, later op de dag ontvangt FC Utrecht Feyenoord (14.30 uur) en staan ook FC Groningen-FC Emmen (14.30) en Vitesse-VVV-Venlo (16.45) op het programma. Volg alles in ons liveblog.





Eredivisie

LIVE

Ajax-ADO Den Haag 2-0

Programma

14.30 uur

FC Utrecht-Feyenoord

FC Groningen-FC Emmen

16.45 uur

Vitesse-VVV-Venlo Goedemiddag en welkom in dit liveblog. Mijn naam is Anne van Eijk en ik houd je vandaag op de hoogte van alles omtrent de laatste Eredivisie-wedstrijden van vandaag. Ajax-ADO Den Haag · 33' ADO probeert met de snelle Summerville een gaatje te vinden in de verdediging van Ajax, maar het lukt nog niet om Onana onder druk te zetten. Ajax-ADO Den Haag · Ajax heeft voorlopig weinig moeite met ADO Den Haag. Van de Beek viert hier het tweede doelpunt van de Amsterdammers. Ajax-ADO Den Haag · 26' De wedstrijd ligt even stil na een harde botsing tussen Summerville en Onana. De ADO-speler kan op eigen kracht van het veld lopen waar hij verder onderzocht zal worden. Ajax-ADO Den Haag · 23' GOAL Ajax! 2-0



Van de Beek verdubbelt de voorsprong. De Ajacied heeft nu, net als zijn ploeggenoot Ziyech, zes Eredivisie-doelpunten op zijn naam staan dit seizoen. Ajax-ADO Den Haag · Ajax-ADO Den Haag · Ziyech maakt zijn zesde Eredivisie-doelpunt van het seizoen. Ajax-ADO Den Haag · Grote kans voor Traoré, maar de basisdebutant schiet de bal net over het doel van de ADO-keeper. Ajax-ADO Den Haag · 15' GOAL Ajax! 1-0



Ziyech ontdoet zich eenvoudig van Meijers en schiet van buiten het strafschopgebied raak. Ajax-ADO Den Haag · 10' Snel na de eerste mogelijkheid komt Ajax opnieuw gevaarlijk door. Ekkelenkamp kan echter net niet bij de bal. Ajax-ADO Den Haag · 9' De eerste echte mogelijkheid voor Ajax. Van de Beek levert een perfecte voorzet af, maar Tadic kopt de bal recht in de handen van Koopmans. Ajax-ADO Den Haag · 5' Een rustig begin in de ArenA. Ajax heeft het meeste balbezit, maar kan het doelman Koopmans nog niet lastig maken. Ajax-ADO Den Haag · Aftrap. Ajax, met drie basisdebutanten, en ADO zijn begonnen aan hun laatste wedstrijd van 2019. Bij winst gaan de Amsterdammers met drie punten voorsprong op AZ de winterstop in. Ajax-ADO Den Haag · Ajax wordt vandaag aangemoedigd door wereldkampioenen. De Nederlandse handbalvrouwen zitten op de tribune van de Johan Cruijff ArenA. Ajax-ADO Den Haag · Ajax-ADO Den Haag · De Ajacieden zijn voor de laatste keer in 2019 begonnen aan de warming-up in de Johan Cruijff ArenA. Ajax-ADO Den Haag · Danté Roethof (18) zit vandaag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van ADO Den Haag. Ajax-ADO Den Haag · Ajax-ADO Den Haag · Ajax-ADO Den Haag · Erik ten Hag geeft een aantal jonge spelers de kans om zich te bewijzen in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Jurgen Ekkelenkamp gaat zijn eerste Eredivisie-minuten maken voor Ajax dit seizoen. Hij heeft, net als Lassina Traoré en Ryan Gravenberch, voor het eerst een basisplaats in een competitiewedstrijd. Bij ADO Den Haag keren Crysencio Summerville en Thom Haye keren terug in de basis.



Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Martínez, Tagliafico; Van de Beek, Ekkelenkamp, Gravenberch; Ziyech, Traoré, Tadic



Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk, Bakker, Pinas, Meijers; Immers, Haye, Malone; Summerville, Necid, Goossens Eredivisie · Ajax-ADO Den Haag · Ajax kan weer uitlopen op AZ

Na het verlies van AZ bij Sparta Rotterdam heeft Ajax vandaag de mogelijkheid om met drie punten voorsprong de winterstop in te gaan. Dan moeten de Amsterdammers in eigen huis winnen van ADO Den Haag. Al 45 keer eerder werd deze wedstrijd gespeeld en slechts drie keer kwamen de bezoekers uit Den Haag als winnaar van het veld. De laatste keer dat ADO wist te winnen in de Johan Cruijff ArenA was in 2010 (0-1).