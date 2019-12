De laatste wedstrijden van dit kalenderjaar in de Eredivisie worden zondag afgewerkt. Om 14.30 uur zijn de duels FC Utrecht-Feyenoord en FC Groningen-FC Emmen begonnen. Later op de dag ontvangt Vitesse VVV-Venlo (16.45). Ajax won eerder al met 6-1 van ADO Den Haag. Volg alles in ons liveblog.





LIVE:

FC Utrecht-Feyenoord 0-0

FC Groningen-FC Emmen 0-0

16.45 uur

Vitesse-VVV-Venlo

Uitslagen

Ajax-ADO Den Haag 6-1 Goedemiddag en welkom in dit liveblog. Wij, Anne van Eijk en Robbert van der Linde, houden je vandaag op de hoogte van alles omtrent de Eredivisie-wedstrijden van vandaag. FC Utrecht-Feyenoord · 7' Weer duikt Utrecht gevaarlijk op voor Vermeer. Niemand van de thuisploeg kan zijn voet in de carambole echter goed tegen de bal zetten. FC Utrecht-Feyenoord · 3' FC Utrecht deelt al rap de eerste waarschuwing uit. Een handig wippertje van Maher komt terecht bij Abass, die hard over vuurt. Eredivisie · Aftrap! Het beginsignaal heeft geklonken in De Galgenwaard en het Hitachi Capital Mobility Stadion, FC Utrecht-Feyenoord en FC Groningen-FC Emmen zijn onderweg. FC Utrecht-Feyenoord · De fans (en stewards) zijn er klaar voor en de spelers melden zich nu ook op het veld in Utrecht. FC Groningen-FC Emmen · Ajax-ADO Den Haag · Drie scorende basisdebutanten bij Ajax

Erik ten Hag begon tegen ADO met een verrassende basisopstelling. Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch en Lassina Traoré mochten hun basisdebuut in de Eredivisie maken en ze laten zich direct zien. Alledrie weten ze het net te vinden tegen ADO Den Haag in de met 6-1 gewonnen wedstrijd. Dankzij deze overwinning zijn de Amsterdammers winterkampioen van de Eredivisie. Ze staan drie punten los van nummer twee AZ. Ajax-ADO Den Haag · 90+2' GOAL ADO! 6-1



Goossens schiet de strafschop hard binnen. Ajax-ADO Den Haag · 90+1' Penalty voor ADO. Summerville wordt onderuit gehaald in het strafschopgebied. Ajax-ADO Den Haag · 84' De Ajacieden ogen, ondanks de 6-0-voorsprong, nog steeds gretig en zijn op zoek naar meer doelpunten. Ajax-ADO Den Haag · 80' Het wordt allemaal nog een beetje erger voor ADO. Bakker krijgt zijn tweede gele kaart en moet dus met rood het veld verlaten. Ajax-ADO Den Haag · 79' Sontje Hansen mag zijn Eredivisie-debuut maken van Ten Hag. Hij vervangt Ekkelenkamp. Ajax-ADO Den Haag · 78' Opnieuw een kans voor Lang, maar ook deze poging gaat naast het doel van Koopmans. Ajax-ADO Den Haag · 76' ADO probeert het nog wel, maar de overtuiging mist. Onana plukt de bal weg voor het hoofd van Immers. Ajax-ADO Den Haag · Op deze manier maakt Traoré de 6-0 voor Ajax. Ajax-ADO Den Haag · 68' Ook Lang is dicht bij een doelpunt. Zijn schot in de korte hoek wordt nog ternauwernood gered door Koopmans. Ajax-ADO Den Haag · 63' GOAL Ajax! 6-0



Daar is dan toch het doelpunt voor Traoré. Tadic geeft de bal voor, waarna Traoré de bal voor een leeg doel binnen kan koppen. Daarmee hebben nu alle drie de basisdebutanten van Ajax hun eerste Eredivisie-doelpunt gemaakt. Ajax-ADO Den Haag · 59' Ook Traoré is nog op zoek naar een doelpunt. Deze poging met zijn hoofd mist precisie en verdwijnt naast het doel. Ajax-ADO Den Haag · Tadic viert zijn doelpunt. Hij maakt de vijfde voor de Amsterdammers tegen ADO. Ajax-ADO Den Haag · 56' Ook een wissel bij ADO. Van Ewijk gaat naar de kant. Falkenburg vervangt hem. Ajax-ADO Den Haag · 54' Lang waagt een poging van afstand. Zijn schot gaat net naast het doel van Koopmans. Van de Beek is inmiddels naar de kant gehaald door Erik ten Hag. Hij is vervangen door Marin. Ajax-ADO Den Haag · 49' GOAL Ajax! 5-0



Ajax kan makkelijk combineren in de zestien. Traoré geeft voor, Tadic schiet de bal met zijn linker geplaatst in de linkerbovenhoek. Ajax-ADO Den Haag · 47' Ajax vliegt uit de startblokken in de tweede helft. Na een kans voor Traoré kan nu Van de Beek uithalen. Zijn inzet verdwijnt in het zijnet. FC Groningen-FC Emmen · Daniël van Kaam gaat zijn basisdebuut maken voor FC Groningen. De 19-jarige middenvelder vervangt Ramon Pascal Lundqvist.



Opstelling FC Groningen: Padt; Te Wierik, Memisevic, Zeefuik, Warmerdam; Hrustic, Matusiwa, Van Kaam, El Hankouri; Sierhuis, Asoro



Opstelling FC Emmen: Telgenkamp; Bijl, Heylen, Araujo, Veendorp; Hiariej, Chacon, Laursen; De Leeuw, Pena, Kolar Ajax-ADO Den Haag · 46' De bal rolt weer. Ziyech zien we niet meer terug op veld. Hij is in de rust vervangen door Lang. Ajax-ADO Den Haag · FC Utrecht-Feyenoord · Geen verrassingen in de basisopstellingen van FC Utrecht en Feyenoord voor de wedstrijd in de Galgenwaard. De thuisploeg mist Jean-Christophe Bahebeck die in de bekerwedstrijd tegen FC Groningen geblesseerd uitviel.



Opstelling FC Utrecht: Paes; Klaiber, Janssen, Hoogma, Van der Maarel; Maher, Van Overeem, Gustafson, Van de Streek; Kerk, Abass



Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Fer; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra Ajax-ADO Den Haag · Het is rust in Amsterdam. ADO Den Haag heeft in de eerste weinig in te brengen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax leidt met 4-0, mede dankzij doelpunten van debutanten in de basis Ekkelenkamp en Gravenberch. Ajax-ADO Den Haag · Ekkelenkamp viert zijn eerste Eredivisie-doelpunt. Hij rondt, na een prima loopactie in de zestien, een voorzet van Tagliafico perfect af. Ajax-ADO Den Haag · 39' GOAL Ajax! 4-0



Ook Gravenberch maakt zijn eerste Eredivisie-doelpunt voor Ajax met een geplaatst schot. Ajax-ADO Den Haag · 37' GOAL Ajax! 3-0



Ekkelenkamp maakt zijn eerste doelpunt voor Ajax in de Eredivisie. Ajax-ADO Den Haag · 33' ADO probeert met de snelle Summerville een gaatje te vinden in de verdediging van Ajax, maar het lukt nog niet om Onana onder druk te zetten. Ajax-ADO Den Haag · Ajax heeft voorlopig weinig moeite met ADO Den Haag. Van de Beek viert hier het tweede doelpunt van de Amsterdammers. Ajax-ADO Den Haag · 26' De wedstrijd ligt even stil na een harde botsing tussen Summerville en Onana. De ADO-speler kan op eigen kracht van het veld lopen waar hij verder onderzocht zal worden. Ajax-ADO Den Haag · 23' GOAL Ajax! 2-0



Van de Beek verdubbelt de voorsprong. De Ajacied heeft nu, net als zijn ploeggenoot Ziyech, zes Eredivisie-doelpunten op zijn naam staan dit seizoen. Ajax-ADO Den Haag · Ajax-ADO Den Haag · Ziyech maakt zijn zesde Eredivisie-doelpunt van het seizoen. Ajax-ADO Den Haag · Grote kans voor Traoré, maar de basisdebutant schiet de bal net over het doel van de ADO-keeper. Ajax-ADO Den Haag · 15' GOAL Ajax! 1-0



Ziyech ontdoet zich eenvoudig van Meijers en schiet van buiten het strafschopgebied raak. Ajax-ADO Den Haag · 10' Snel na de eerste mogelijkheid komt Ajax opnieuw gevaarlijk door. Ekkelenkamp kan echter net niet bij de bal. Ajax-ADO Den Haag · 9' De eerste echte mogelijkheid voor Ajax. Van de Beek levert een perfecte voorzet af, maar Tadic kopt de bal recht in de handen van Koopmans. Ajax-ADO Den Haag · 5' Een rustig begin in de ArenA. Ajax heeft het meeste balbezit, maar kan het doelman Koopmans nog niet lastig maken. Ajax-ADO Den Haag · Aftrap. Ajax, met drie basisdebutanten, en ADO zijn begonnen aan hun laatste wedstrijd van 2019. Bij winst gaan de Amsterdammers met drie punten voorsprong op AZ de winterstop in. Ajax-ADO Den Haag · Ajax wordt vandaag aangemoedigd door wereldkampioenen. De Nederlandse handbalvrouwen zitten op de tribune van de Johan Cruijff ArenA. Ajax-ADO Den Haag · Ajax-ADO Den Haag · De Ajacieden zijn voor de laatste keer in 2019 begonnen aan de warming-up in de Johan Cruijff ArenA. Ajax-ADO Den Haag · Danté Roethof (18) zit vandaag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van ADO Den Haag. Ajax-ADO Den Haag · Ajax-ADO Den Haag · Ajax-ADO Den Haag · Erik ten Hag geeft een aantal jonge spelers de kans om zich te bewijzen in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Jurgen Ekkelenkamp gaat zijn eerste Eredivisie-minuten maken voor Ajax dit seizoen. Hij heeft, net als Lassina Traoré en Ryan Gravenberch, voor het eerst een basisplaats in een competitiewedstrijd. Bij ADO Den Haag keren Crysencio Summerville en Thom Haye terug in de basis.



Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Martínez, Tagliafico; Van de Beek, Ekkelenkamp, Gravenberch; Ziyech, Traoré, Tadic



Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk, Bakker, Pinas, Meijers; Immers, Haye, Malone; Summerville, Necid, Goossens