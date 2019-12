Ajax speelt de laatste wedstrijd van 2019 zondag in een verrassende opstelling. Trainer Erik ten Hag start thuis tegen ADO Den Haag met Ryan Gravenberch, Bertrand Traoré en Jurgen Ekkelenkamp.

Voor de drie is het hun basisdebuut in de Eredivisie. Gravenberch en Ekkelenkamp stonden woensdag wel aan de aftrap in de met 3-4 gewonnen bekerwedstrijd tegen Telstar.

Traoré, met Jong Ajax tweede op de topscorerslijst van de Keuken Kampioen Divisie, krijgt als spits de voorkeur boven Klaas-Jan Huntelaar, die op de bank zit. Hij krijgt voorin assistentie van Hakim Ziyech en Dusan Tadic.

Ekkelenkamp en Gravenberch vormen een onervaren middenveld met Donny van de Beek. Edson Álvarez en Marko Marin moeten genoegen nemen met een reserverol.

Martínez en Schuurs in centrum, Schuurs op de bank

Joël Veltman en Lisandro Martínez vormen het centrum van de verdediging. Daardoor verhuist Perr Schuurs naar de bank. Sergiño Dest krijgt als rechtsback de voorkeur boven Noussair Mazraoui.

Ten Hag kan voorlopig geen beroep doen op Daley Blind. De verdediger is voorlopig niet inzetbaar vanwege een ontsteking in zijn hartspier en gaat daardoor ook niet mee op trainingskamp.

De wedstrijd tussen Ajax en ADO Den Haag begint om 12.15 uur. De Amsterdammers gaan door de verrassende 3-0-nederlaag van AZ bij Sparta al vrijwel zeker als koploper van de Eredivisie de winterstop in.

ADO is bezig aan een moeizame eerste seizoenshelft. De ploeg van interim-trainer Dirk Heesen staat zeventiende met dertien punten en houdt daarmee alleen hekkensluiter RKC Waalwijk onder zich.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Martínez, Tagliafico; Van de Beek, Ekkelenkamp, Gravenberch; Ziyech, Traoré, Tadic.

Opstelling ADO: Koopmans; Van Ewijk, Bakker, Pinas, Meijers; Immers, Haye, Malone; Summerville, Necid, Goossens.