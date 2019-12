Joshua Zirkzee kan voorlopig niet meer stuk bij zijn ploeggenoten van Bayern München. De achttienjarige Nederlander hielp de Duitse topclub zaterdag als invaller voor de tweede keer binnen een week met een late treffer aan een benauwde overwinning.

De voormalige jeugdspeler van ADO Den Haag en Feyenoord kwam tegen Wolfsburg in de 83e minuut in het veld voor Philippe Coutinho en opende twee minuten later de score, waarna Serge Gnabry er ook nog 2-0 van maakte.

Woensdag was Zirkzee ook al beslissend bij zijn eerste balcontact. Toen scoorde hij, eveneens als invaller, in blessuretijd tegen SC Freiburg (1-2). Ook toen zorgde Gnabry voor het slotakkoord (1-3).

"Dit is wel een heel bijzonder verhaal", concludeerde Joshua Kimmich na de zwaarbevochten zege in de laatste wedstrijd voor de winterstop. "Joshua is heel belangrijk voor ons."

De middenvelder verwacht dat Zirkzee in de toekomst nog grote stappen gaat zetten. "Hij heeft een goede dynamiek en beweegt soepel voor zijn lengte. En zoals iedereen heeft kunnen zien, is hij dodelijk in de zestien."

Joshua Zirkzee is door het dolle heen na zijn belangrijke doelpunt tegen Wolfsburg. (Foto: Getty Images)

'Moeten werken aan zijn gemiddelde'

Waar Zirkzee bij zijn Bundesliga-debuut tegen Freiburg 104 seconden nodig had om tot scoren te komen, was het tegen het Wolfsburg van spits Wout Weghorst na 150 seconden raak.

"Dat gemiddelde loopt te snel op, daar moeten we aan werken", grapte Thomas Müller. "Nee hoor, we zijn hem heel dankbaar dat hij weer heeft gescoord."

Ook doelman Manuel Neuer was onder de indruk van zijn jonge ploeggenoot. "Het is bijna te gek om waar te zijn dat hij twee keer scoort bij praktisch zijn eerste balcontact. Het zegt veel over zijn enorme wilskracht."

Of de jeugdinternational na zijn sterke invalbeurten snel op een basisplaats mag rekenen, is nog maar de vraag. "We moeten heel voorzichtig met deze jongen omgaan", zei trainer Hansi Flick.

Mede dankzij de treffers van Zirkzee heeft Bayern in de Bundesliga alleen RB Leipzig (37 punten) en Borussia Mönchengladbach (35 punten) nog boven zich. De regerend kampioen hervat het seizoen op 19 januari met een uitwedstrijd tegen Hertha BSC.