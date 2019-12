Jürgen Klopp is enorm trots dat hij met Liverpool de enige grote ontbrekende trofee aan de prijzenkast heeft kunnen toevoegen. De trainer zag zijn ploeg zaterdagavond in Qatar ten koste van Flamengo het WK voor clubs winnen.

Met Virgil van Dijk in de basis en Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd op de bank klopten 'The Reds' de Brazilianen na verlenging. Uitgerekend een Braziliaan, Roberto Firmino, maakte in de 99e minuut het enige doelpunt.

"Voor de wedstrijd zei ik nog dat ik niet zeker wist wat een overwinning met me zou doen, maar nu kan ik vertellen dat het uitstekend voelt", reageerde Klopp bij Sky Sports. "Absoluut sensationeel. Ik ben zo enorm trots op de jongens."

"Het is een geweldige prestatie. We speelden een zware wedstrijd tegen een goede tegenstander. Ik denk dat we recht hadden op de overwinning, want we waren de betere ploeg."

Liverpool, dat vorig seizoen de Champions League won, stond ook in 2005 al in de finale. Daarin was het Braziliaanse São Paulo toen met 1-0 te sterk. Bij de wereldbeker voor clubs, de voorganger van het uitgebreidere WK, grepen de Engelsen in 1981 (tegen Flamengo) en 1984 (tegen Independiente) eveneens naast de hoofdprijs.

Jürgen Klopp maakt na de prijsuitreiking met de spelers een ererondje in het stadion in Doha. (Foto: Getty Images)

Liverpool kan maar even genieten

Het WK voor clubs viel voor Liverpool in een enorm drukke periode. Het toernooi overlapte zelfs met de kwartfinales van de League Cup, waarin een veredeld jeugdteam dinsdag met 5-0 werd verslagen door Aston Villa.

"We hebben een overvol schema, maar de jongens hebben laten zien dat ze altijd weer stappen willen zetten en erop gebrand zijn om elke wedstrijd te winnen. Daar ben ik erg blij mee", prees Klopp zijn spelers.

"Vanavond hebben we alles gegeven om voor het eerst in de historie van deze prachtige club het WK te winnen. We zijn nu allemaal uitgeput na een slopende wedstrijd, maar heel erg tevreden."

Liverpool heeft maar een paar dagen de tijd om van de gewonnen wereldtitel te genieten. Dinsdag staat voor de koploper van de Premier League de topper tegen nummer twee Leicester City op het programma.