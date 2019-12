AZ-keeper Marco Bizot kon zaterdag met een 'clean sheet' in het uitduel met Sparta Rotterdam een 48 jaar oud record van voormalig Ajax-doelman Heinz Stuy verbreken, maar die hoop was na vijf minuten al voorbij. Bizot kreeg een snelle rode kaart en zag zijn ploeg vervolgens met 3-0 verliezen.

"Ik had een ander einde van 2019 in mijn hoofd", baalde de 28-jarige Bizot in gesprek met FOX Sports na de nederlaag op Het Kasteel.

De doelman besloot in de vijfde minuut uit te komen toen Sparta-spits Ragnar Ache na een steekpass uit de rug van AZ-verdediger Stijn Wuytens kon lopen. Bizot was te laat en raakte de doorgebroken Ache even buiten het zestienmetergebied, waarna hij van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Kevin Blom.

"Ache doet het slim, hij tikte de bal net voor me weg", aldus Bizot. "Ik kwam nét te laat, maar achteraf had ik iets sneller moeten zijn of iets slimmer met de situatie moeten omgaan. Ik had geen rood moeten krijgen, dat is duidelijk. Dit is een leermoment."

De international stond nog wel achter zijn keuze om uit te komen. "Ik zag de steekbal aankomen en ik denk dat een het prima keuze was om te proberen Ache voor te zijn. Dit is mijn spel, ik wil dit soort situaties op deze manier bestrijden. Het gaat ook vaak goed."

Bizot zag in de catacomben dat Sparta scoorde via Adil Auassar, Bryan Smeets en Halil Dervisoglu (penalty) en dat de tien spelers van AZ nooit in de buurt van een resultaat kwamen. "Ik ben niet alleen geschrokken, ook teleurgesteld", stelde Bizot. "We hebben in het verleden bewezen dat we met tien man nog heel wat kunnen aanrichten, maar dat zat er vanavond helaas niet in."

Doelman Marco Bizot wordt weggestuurd door scheidsrechter Kevin Blom. (Foto: Pro Shots)

Slot neemt Bizot rode kaart kwalijk

Trainer Arne Slot nam Bizot de rode kaart kwalijk. "Wat ik zie, is dat er weer een bal achter Stijn gespeeld wordt en Marco besluit uit te komen. Hij raakt Ache en dan kan een scheidsrechter rood geven. Verwijt ik hem dat? Hij schat een situatie niet goed in. Dat gebeurde Stijn ook twee keer. Achteraf zal Marco ook vinden dat hij niet had moeten uitkomen; als je te laat bent, kun je beter in je goal blijven."

De rode kaart was het breekpunt van de wedstrijd, stelde Slot. "Ik heb gezien dat ze voor de rode kaart ook al een keer gevaarlijk doorkwamen. Maar de rode kaart viel al zo snel. Als je na zes minuten al twee keer een dreigende situatie tegen hebt gehad, geeft dat wel aan dat je niet goed aan de wedstrijd begonnen bent."

AZ kon zich niet meer oprichten na de openingstreffer van Auassar. "Het klopt dat het er na de 1-0 niet meer inzat. Het is vervelend als je al zo vroeg met tien man komt te staan, dat is ons al vaker gebeurd, rood. Maar we zijn daar een aantal keer al goed mee omgegaan. Maar als ze dan ook nog een afstandsschot in de kruising schieten, wordt het een heel lastige wedstrijd."

AZ gaat als nummer twee van de Eredivisie de winterstop in, tot tevredenheid van Slot. "We kunnen terugkijken op een heel goede eerste seizoenshelft. Vorige week leek het een bonuszege (op Ajax, red.) te zijn, nu geven we die weer weg. Dat is heel vervelend, maar we hebben nog steeds heel veel om voor te vechten."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie