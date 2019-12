Ernest Faber prees zich gelukkig met de zege van PSV thuis tegen PEC Zwolle (4-1). Toch benadrukte de interim-trainer van de Eindhovenaren zaterdag dat hijzelf en zijn ploeg de batterij moeten opladen in de ingeluide winterstop.

"Ik heb er een functie bij, dat is net iets te veel", klonk een hoorbaar verkouden Faber na afloop van de 4-1-zege op PEC Zwolle bij FOX Sports. De oud-speler van de club combineert sinds het ontslag van trainer Mark van Bommel maandag de functie van hoofd jeugdopleiding met interim-trainer. "Het wordt tijd voor vakantie, denk ik."

PSV kwam slecht uit de startblokken tegen PEC Zwolle en keek na twaalf minuten tegen een achterstand aan door een treffer van Mustafa Saymak. De thuisclub repareerde nog voor rust de schade via Jorrit Hendrix en Mohamed Ihattaren. Bruma en Cody Gakpo bepaalden in de tweede helft de eindstand op 4-1.

"Het is goed dat we gewonnen hebben en dat we goed terugkomen van een achterstand. Het was in het begin stroef, onzeker", zag Faber. "Zeker van achteruit twijfelden we aan de bal. De tweede helft was beter en drukten we wel door."

Faber constateerde dat PSV zich goed had hersteld van de blamerende bekerwedstrijd van woensdag tegen amateurclub GVVV, dat de Eindhovenaren tot een verlenging dwong. Daarin ontsnapte PSV in de verlenging via Ihatarren. "We zijn in de beker goed weggekomen en hebben geluk gehad. Klaar. Een frisse kop en op naar volgend jaar."

Ibrahim Afellay verzendt een pass tijdens het duel met PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)

Afellay: 'Gaan grote jongens worden'

Aanvoerder Ibrahim Afellay keek terug op een bewogen jaar bij de Eindhovenaren. De 33-jarige middenvelder, die na rust inviel bij PSV, zag PSV uitgeschakeld worden in de titelrace in de Eredivisie en in de Europa League. Trainer Van Bommel betaalde daar de tol voor met een ontslag.

"Er is veel gebeurd, alles is al gezegd. Maar de supporters zijn desondanks achter ons blijven staan. Daarom wilden we hen daarvoor bedanken", aldus Afellay, die ook nog refereerde aan de bekerpartij tegen GVVV. "Het is duidelijk: het was niet goed. Maar je bent door en dat telt in deze periode. We hebben het vandaag goed gedaan."

"Het is voor heel veel jongens een nieuwe situatie. We moeten niet vergeten: de gemiddelde leeftijd van deze ploeg is 22 jaar. Ze spelen bij een grote club en ze moeten goed spelen en punten halen. Als we geen resultaten, staan ze onder hoogspanning. Als we hier uitkomen, gaan het grote jongens worden."

PSV viert twee weken vakantie. De ploeg van interim-trainer belegt van 4 tot 12 januari een trainingskamp in Qatar. De Eindhovenaren spelen op 19 januari 2020 de eerstvolgende competitiewedstrijd, uit tegen VVV-Venlo.