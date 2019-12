Ajax, PSV en Feyenoord hebben zaterdag gunstig geloot voor de achtste finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi. De Amsterdammers spelen thuis tegen Spakenburg, de Eindhovenaren uit tegen NAC Breda en de Rotterdammers uit tegen Fortuna Sittard.

Ajax treft met Spakenburg de nummer tien van de Tweede Divisie. De Spakenburgers begonnen onder leiding van trainer John de Wolf slecht aan het seizoen, maar hebben inmiddels de weg omhoog gevonden onder diens opvolger Eric Meijers.

PSV stuit met NAC op de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie. De Bredanaars stonden enkele weken geleden nog bovenaan, maar weten de laatste tijd zelden een wedstrijd te winnen.

Feyenoord treft met Fortuna de nummer veertien van de Eredivisie. De Sittarders wonnen eerder dit seizoen in eigen huis nog met 4-2 van Feyenoord, dat toen nog gecoacht werd door de inmiddels opgestapte Jaap Stam.

Doorgeloot voor kwartfinales, halve finales en finale

De wedstrijden in de achtste finales worden gespeeld op 21, 22 en 23 januari. Er werd ook meteen doorgeloot voor de kwartfinales en de halve finales, omdat er maar drie weken zitten tussen de achtste finales en de kwartfinales.

De kwartfinales levert mogelijk een aantal zeer fraaie affiches op. Zo kunnen in dat stadium AZ en PSV tegenover elkaar staan en moet Ajax wellicht op bezoek bij Heracles of Vitesse en Feyenoord naar Heerenveen of Willem II.

Ajax is de titelverdediger in het KNVB Bekertoernooi. De ploeg van trainer Erik ten Hag was vorig jaar in de finale in De Kuip met 4-0 veel te sterk voor Willem II.

Wedstrijden achtste finales:

Fortuna Sittard-Feyenoord

Heracles Almelo-Vitesse

FC Eindhoven-FC Utrecht

Ajax-Spakenburg

sc Heerenveen-Willem II

IJsselmeervogels-Go Ahead Eagles

TOP Oss-AZ

NAC Breda-PSV

Wedstrijden kwartfinales:

TOP Oss/AZ-NAC Breda/PSV

Heracles Almelo/Vitesse-Ajax/Spakenburg

sc Heerenveen/Willem II-Fortuna Sittard/Feyenoord

IJsselmeervogels/Go Ahead Eagles-FC Eindhoven/FC Utrecht

Wedstrijden halve finales:

IJsselmeervogels/Go Ahead Eagles/FC Eindhoven/FC Utrecht-Heracles Almelo/Vitesse/Ajax/Spakenburg

sc Heerenveen/Willem II/Fortuna Sittard/Feyenoord-TOP Oss/AZ/NAC Breda-PSV