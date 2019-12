NAC Breda weet eindelijk weer wat winnen is. Na twee wedstrijden op rij zonder overwinning zijn de Brabanders in eigen huis te sterk voor FC Dordrecht: 3-0.

NAC kwam pas na rust op voorsprong tegen de hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie. In de 53e minuut brak de net ingevallen Luka Ilic de ban, waarna Sydney van Hooijdonk tien minuten voor tijd de zege over de streep trok met de 2-0. Robin Schouten bepaalde de eindstand op 3-0.

Een smet op de wedstrijd was het uitvallen van FC Dordrecht-doelman Petar Stoskovic, nadat hij na een uur spelen hard in botsing kwam met Predrag Filipović van NAC. Na een onderbreking van ruim vijf minuten werd hij per brancard afgevoerd. Zijn vervanger Ramón ten Hove kon de 2-0 en 3-0 niet voorkomen.

Ondanks de zege blijft NAC steken op de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van de geplaagde trainer Ruud Brood staat met 34 punten uit twintig duels nog maar 3 punten achter op nummer drie De Graafschap, dat virtueel op promoveren staat naar de Eredivisie. FC Dordrecht blijft hekkensluiter met elf punten.

NAC en FC Dordrecht mogen winterstop vieren na de ontmoeting in het Rat Verlegh Stadion. De Bredanaars gaan op 10 januari op bezoek bij Helmond Sport, dat voorlaatste staat in de Keuken Kampioen Divisie. FC Dordrecht ontvangt op dezelfde dag subtopper Excelsior.

