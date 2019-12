AZ heeft zaterdag na zeven competitiezeges op rij weer eens verloren in de Eredivisie. De titelkandidaat uit Alkmaar speelde op bezoek bij Sparta Rotterdam door een rode kaart voor keeper Marco Bizot bijna de hele wedstrijd met een man minder en verloor met 3-0.

Bizot kreeg al in de vijfde minuut rood, omdat hij de doorgebroken Ragnar Ache vlak buiten het strafschopgebied onderuithaalde.

De 28-jarige AZ-keeper verzuimde zo om een 48 jaar oud record van Heinz Stuy te verbreken. De voormalige goalie van Ajax kreeg in 1971 in 31 officiële duels geen tegentreffer, net zo vaak als Bizot in het huidige kalenderjaar.

Adil Auassar, Bryan Smeets en Halil Dervisoglu (penalty) bezorgden Sparta een ruime zege in de laatste speelronde van 2019. Voor AZ was het de eerste competitienederlaag sinds 19 oktober, toen sc Heerenveen met 2-4 won in Den Haag. Daarna boekte de ploeg van Arne Slot zeven zeges op rij in de Eredivisie.

AZ kwam vorige week door de 1-0-zege op Ajax in punten gelijk met de koploper. De Amsterdammers kunnen zondag met een thuiszege op ADO Den Haag (aftrap 12.15 uur) hun voorsprong op de concurrent uit Alkmaar weer vergroten naar drie. Sparta staat met 23 punten aan de bovenkant van het rechterrijtje.

Voor de wedstrijd was er een eerbetoon aan Sparta-fan Jules Deelder. (Foto: Pro Shots)

Snelste rode kaart ooit voor AZ in Eredivisie

Na een minuut stilte voor oer-Spartaan Jules Deelder, die donderdag op 75-jarige leeftijd overleed, kende AZ een vervelende start in Rotterdam. Bizot timede zijn tackle op Ache verkeerd en kreeg zo na 4 minuten en 36 seconden de snelste rode kaart ooit van AZ in de Eredivisie.

Rody de Boer kwam in het veld en de 22-jarige reservekeeper moest in de achttiende minuut de eerste tegentreffer van AZ in 674 Eredivisie-minuten incasseren. Sparta-aanvoerder Auassar ramde de bal van een meter of 30 fraai in de kruising.

Nog binnen het half uur was het ook 2-0. Smeets profiteerde van een foutje van AZ-verdediger Jordy Clasie, kreeg de bal een beetje gelukkig mee, omspeelde De Boer en schoof de tweede Sparta-treffer in het lege doel.

De tien spelers van AZ kregen in de eerste helft amper kansen. Teun Koopmeiners schoot vlak voor de 2-0 over en een schot van linksback Owen Wijndal werd gered door Sparta-keeper Ariel Harush.

Sparta viert de fraaie 1-0 van Adil Auassar. (Foto: Pro Shots)

Clasie veroorzaakt penalty

De hoop van AZ op een comeback werd na rust al snel de grond ingeboord. Nadat Spartaan Abdou Harroui de lat had geraakt en De Boer een redding in huis had op een inzet van Ache, kreeg de thuisploeg in de 54e minuut een strafschop na een overtreding van Clasie op Smeets. Dervisoglu faalde niet vanaf 11 meter: 3-0.

De bezoekers wisten ook in de tweede helft amper gevaarlijk te worden. Meest opvallend in het laatste half uur was een mooi eerbetoon van de Sparta-fans aan Deelder in de 75e minuut.

Vlak daarna werd een goal van Ache nog afgekeurd vanwege buitenspel, maar dat maakte de avond er voor AZ niet minder pijnlijk op.

Wil je de mooiste verhalen lezen over het sportjaar 2019? Bestel het NUsport Jaarboek. Voor de appgebruikers tik hier.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie