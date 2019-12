PSV heeft het teleurstellend verlopen kalenderjaar 2019 afgesloten met een zege. De kwakkelende Eindhovenaren bogen in eigen huis tegen PEC Zwolle een 0-1-achterstand om in een ruime 4-1-zege.

PSV kwam al snel verrassend op achterstand door een doelpunt van Mustafa Saymak, maar trok daarna alsnog aan het langste eind dankzij treffers van Jorrit Hendrix, Mohamed Ihattaren, invaller Bruma en Cody Gakpo.

Ernest Faber boekte zodoende zijn tweede zege op rij als interim-trainer van PSV. Hij won woensdag met de Eindhovenaren pas na verlenging met 1-2 van de amateurs van GVVV in de tweede ronde van het TOTO KNVB Beker-toernooi.

PSV verkleinde door de overwinning op PEC de achterstand op AZ, dat met tien man met liefst 3-0 verloor tegen Sparta Rotterdam, en Ajax tot zeven punten. De Amsterdammers komen zondag nog op eigen veld in actie tegen ADO Den Haag.

PEC verkeert in degradatiegevaar. De Zwollenaren zijn pas terug te vinden op de vijftiende plaats en hebben maar vijf punten meer dan hekkensluiter RKC Waalwijk, die vrijdag met liefst 3-0 te sterk was voor FC Twente.

Steven Bergwijn schreeuwt het uit na een doelpunt van PSV. (Foto: Pro Shots)

PSV kent dramatische start tegen PEC

PSV, zonder Denzel Dumfries en Donyell Malen, kende een dramatische start tegen PEC. De thuisclub keek al na twaalf minuten tegen een achterstand aan. Saymak profiteerde van een fout van Daniel Schwaab en schoot tegendraads binnen: 0-1.

De fans van PSV begonnen te morren en zongen de maandag ontslagen Mark van Bommel toe, maar konden ook al snel de gelijkmaker vieren. Hendrix werd met een fraai hakje vrijgespeeld door Steven Bergwijn en rondde bekwaam af: 1-1.

Ook daarna bleef PSV zeer slordig en had het geluk dat PEC niet scherp was in de afronding. Dean Huiberts en Lennart Thy hadden voor de 1-1 moeten zorgen, maar misten het overzicht in de eindfase.

PSV loerde vooral op de klasse voorin en dat leverde nog voor rust de 2-1 op. Ihattaren, tegen GVVV verantwoordelijk voor de 1-2, krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied op schitterende wijze in de verre hoek: 2-1.

Ernest Faber samen met zijn assistent Boudewijn Zenden. (Foto: Pro Shots)

PSV breekt met 2-1 verzet van PEC

PSV had het verzet van PEC daarmee eigenlijk wel gebroken. De bezoekers waren nog wel gevaarlijk met enkele afstandsschoten, maar kwamen verder niet echt meer in de buurt van doelman Lars Unnerstall.

Het wachten was dan ook op de 3-1 en die viel al aan het begin van de tweede helft. Bruma, die halverwege in het veld was gekomen voor de licht geblesseerde Hendrix, schoot de bal na een scrimmage van dichtbij hard in het doel.

PSV kon het gezien de tussenstand in het restant allemaal wat rustiger aan doen, maar liep nog wel in de slotfase uit naar 4-1. Gakpo slalomde langs vier verdedigers van PEC en schoof de bal koeltjes in de verre hoek.

Zodoende kan PSV met een wat beter gevoel de winterstop in. De Brabanders verspeelden in de tweede competitiehelft van vorig seizoen de landstitel aan Ajax en lopen ook dit seizoen alweer achter de feiten aan.

