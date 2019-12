Liverpool heeft voor het eerst in de historie het WK voor clubs gewonnen. De Engelse ploeg van international Virgil van Dijk legde zaterdag in de finale in Doha het Braziliaanse Flamengo na verlenging over de knie: 1-0.

Roberto Firmino kroonde zich tot matchwinner bij Liverpool met de enige treffer in de 99e minuut. De Braziliaanse spits zette Flamengo-doelman Diego Alves op het verkeerde been na een actie van Sadio Mané. Flamengo kwam er daarna niet meer aan te pas.

Het is voor het eerst in de clubhistorie dat Liverpool de wereldtitel voor clubs verovert. De Engelsen, die vorig seizoen de Champions League wonnen, stonden in 2005 ook al in de finale, maar verloren toen de eindstrijd in het Japanse Yokohama met 1-0 van het eveneens Braziliaanse São Paulo.

Van Dijk, Georginio Wijnaldum, Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever zijn de eerste Nederlandse winnaars van de WK voor clubs in zes jaar. Arjen Robben was in 2013 met Bayern München de laatste wereldkampioen in clubverband. In deze eeuw legden ook Wesley Sneijder (Internazionale, 2010), Edwin van der Sar (Manchester United, 2008) en Clarence Seedorf (AC Milan, 2007) beslag op de trofee.

Liverpool volgt Real Madrid op als wereldkampioen. De Madrilenen wonnen vier van de laatste edities van de strijd om de wereldbeker en zijn daarmee recordwinnaar. Engeland komt dankzij de overwinning van Liverpool op twee eindzeges. In 2008 won Manchester United al het wereldkampioenschap voor clubs na de gewonnen eindstrijd met het Ecuadoriaanse Quito.

Virgil van Dijk was hersteld van een griepje en stond in de basis bij Liverpool. (Foto: Getty Images)

Liverpool verzuimt snel te scoren

Liverpool, met de van een griep herstelde Van Dijk aan de aftrap en Wijnaldum, Van den Berg en Hoever op de bank, verzuimde in de beginfase op voorsprong te komen tegen Flamengo. Na nog geen minuut dook Firmino gevaarlijk op voor het doel van de Braziliaanse club, maar hij wipte de bal over.

Ook na rust had Firmino de 1-0 op de schoen, maar van dichtbij trof hij vanuit kansrijke positie de binnenkant van de paal. Daarna stokte de kansenregen bij Liverpool, dat een kwartier voor tijd Alex Oxlade-Chamberlain geblesseerd zag uitvallen.

In de tweede minuut van de blessuretijd leek Liverpool een strafschop te krijgen na een overtreding op de doorgebroken Mané, maar scheidsrechter Abdulrahman Al Jassim draaide zijn beslissing na het zien van de beelden terug en gaf Flamengo een scheidsrechtersbal.

Roberto Firmino trekt zijn shirt uit na zijn winnende treffer voor Liverpool. (Foto: Pro Shots)

Beslissing valt in verlenging

In de verlenging doorbrak Jordan Henderson met een slijtende steekpass de impasse. De middenvelder stuurde in de 99e minuut Mané fraai weg, die het overzicht bewaarde en Firmino in staat stelde om te scoren.

Van Dijk kreeg nog een opgelegde kans om de overwinning definitief veilig te stellen, maar de meegetrokken verdediger vond de handen van Alves op zijn weg. De zege kwam in de tweede helft van de verlenging nog bijna in gevaar toen Gabriel Barbosa Almeida in kansrijke positie opdook, maar hij mikte in het zijnet. Ook Lincoln schoot in de laatste minuut van de verlenging van dichtbij over.

Liverpool mag maar een paar dagen genieten van de gewonnen wereldtitel voor clubs. De Engelsen spelen donderdag de topper in de Premier League tegen Leicester City, de nummer twee van de competitie.

