Willem II is zaterdag de derde plaats kwijtgeraakt in de Eredivisie. De Tilburgers kwamen in eigen huis niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Fortuna Sittard: 0-0. sc Heerenveen en Heracles Almelo moesten ook genoegen nemen met een remise: 1-1.

Willem II slaagde er maar niet in de muur van Fortuna te slechten. De thuisclub kreeg weliswaar wat kansjes, maar doelman Alexei Koselev werd niet echt getest, waardoor hij zijn doel relatief eenvoudig schoon hield.

De ploeg van trainer Adrie Koster had de laatste drie competitiewedstrijden gewonnen, met als hoogtepunt de zege twee weken geleden op bezoek bij de destijds nog ongeslagen koploper Ajax (0-2).

Willem II moest de derde plaats afstaan aan PSV. De Eindhovenaren bogen zaterdag op eigen veld een 0-1-achterstand om in een ruime 4-1-zege en hebben daardoor nu een punt meer dan Willem II.

Fortuna kon het gelijkspel goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. De Siitarders stegen naar de dertiende plaats en vergrootten de voorsprong op hekkensluiter RKC Waalwijk tot acht punten.

Heerenveen mist strafschop tegen Heracles

Heerenveen was tegen Heracles de bovenliggende partij, maar liet in de eerste helft een aantal grote kansen onbenut. De beste was voor Hicham Faik, die in de 44e minuut een strafschop miste doordat doelman Janis Blaswich zijn poging knap keerde.

Heracles profiteerde vlak na rust optimaal van de misser van Faik. Cyriel Dessers ging met twee teamgenoten naast zich voor eigen succes, maar faalde niet oog in oog met keeper Warner Hahn: 0-1.

Dessers maakte zo zijn twaalfde doelpunt van het seizoen en is daarmee weer alleen topscorer van de Eredivisie. Donyell Malen (PSV), Myron Boadu (AZ) en Steven Berghuis (Feyenoord) staan op elf treffers.

Heracles kon niet lang genieten van de voorsprong, want twee minuten na de 0-1 maakte Heerenveen alweer gelijk. Joey Veerman werd bij de tweede paal over het hoofd gezien door de verdedigers van Heracles en tikte simpel binnen: 1-1.

Heerenveen en Heracles schieten weinig op met de remise. Heerenveen staat nog altijd zevende met 28 punten uit achttien wedstrijden en Heracles negende met 26 punten uit achttien wedstrijden.

