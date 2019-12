sc Heerenveen en Heracles Almelo hebben zaterdag niet van elkaar kunnen winnen in de Eredivisie. De ploegen moesten in het Abe Lenstra Stadion na een vermakelijk duel genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel.

Heerenveen was de bovenliggende partij, maar liet met name in de eerste helft een aantal grote kansen onbenut. De beste was voor Hicham Faik, die in de 44e minuut een strafschop miste doordat doelman Janis Blaswich zijn poging knap keerde.

Heracles profiteerde vlak na rust optimaal van de misser van Faik. Cyriel Dessers ging met twee teamgenoten naast zich voor eigen succes, maar faalde niet oog in oog met keeper Warner Hahn: 0-1.

Dessers maakte zo zijn twaalfde doelpunt van het seizoen en is daarmee weer alleen topscorer van de Eredivisie. Donyell Malen (PSV), Myron Boadu (AZ) en Steven Berghuis (Feyenoord) staan op elf treffers.

Heracles kon niet lang genieten van de voorsprong, want twee minuten na de 0-1 maakte Heerenveen alweer gelijk. Joey Veerman werd bij de tweede paal over het hoofd gezien door de verdedigers van Heracles en tikte simpel binnen: 1-1.

Heerenveen en Heracles schieten weinig op met de remise. Heerenveen staat nog altijd zevende met 28 punten uit achttien wedstrijden en Heracles negende met 26 punten uit achttien wedstrijden.

