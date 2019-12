PSV begint zaterdag met Jordan Teze, Timo Baumgartl en Jorrit Hendrix in de basis aan het thuisduel met PEC Zwolle. De Eindhovenaren missen veel spelers door schorsingen en blessures.

Verdedigers Teze en Baumgartl spelen door de afwezigheid van Denzel Dumfries (geschorst) en Michal Sadílek (geblesseerd), terwijl middenvelder Hendrix profiteert van de absentie van Érick Gutiérrez.

Naast Dumfries, Sadílek en Gutiérrez moet PSV het ook stellen zonder Donyell Malen, die vorige week tegen Feyenoord (3-1-nederlaag) een zware knieblessure opliep en er nog enkele maanden uit ligt.

Nick Viergever verhuist van het centrum van de verdediging naar de linksbackpositie en Steven Bergwijn verruilt de plek aan de linkerkant van de aanval voor een plek in de spits. Bruma is opnieuw gepasseerd.

Manschot fluit in het Philips Stadion

Mark van Bommel werd na de domper tegen Feyenoord ontslagen als trainer van PSV. Hij werd opgevolgd door Ernest Faber, die tot aan het einde van dit seizoen op interim-basis op de bank zit en Guus Hiddink als klankbord heeft.

Faber won woensdag zijn eerste duel als eindverantwoordelijke bij PSV, maar dat gebeurde pas na verlenging tegen de amateurs van GVVV (1-2) in de tweede ronde van het TOTO KNVB Beker-toernooi.

PSV is bezig aan een zeer teleurstellend seizoen. De Brabanders staan met tien punten achterstand op koplopers Ajax en AZ slechts vierde in de Eredivisie en zijn al uitgeschakeld in de Europa League.

PSV-PEC Zwolle begint zaterdag om 19.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. Edwin van de Graaf fungeert vanuit Zeist als videoscheidsrechter (VAR).

Opstelling PSV: Unnerstall; Teze, Schwaab, Baumgartl, Viergever; Rosario, Hendrix, Ihattaren; Doan, Bergwijn, Gakpo.

Opstelling PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Lachman, Lam, Paal; Dekker, Clement, Huiberts; Saymak, Thy, Van Crooy.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie