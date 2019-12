Faber is vanzelfsprekend blij met de zege van zijn ploeg. ""Het is goed dat we gewonnen hebben en dat we goed terugkomen van een achterstand. Het was in het begin stroef, onzeker", zag Faber. "Zeker van achteruit twijfelden we aan de bal. De tweede helft was beter en drukten we wel door." (2/2)