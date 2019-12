FC Barcelona heeft zaterdag een ruime overwinning geboekt op Deportivo Alavés. De koploper van La Liga, met Frenkie de Jong als invaller, won in eigen huis met 4-1. Internazionale heroverde in de Serie A de koppositie door een eenvoudige zege op Genoa: 4-0.

Antoine Griezmann en Arturo Vidal zetten de formatie van trainer Ernesto Valverde voor de pauze op een 2-0-voorsprong. Lionel Messi (bij 0-0) en Griezmann (kort na rust) zagen allebei nog een treffer afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Lucas Pérez bracht de spanning tien minuten na de pauze terug met een rake kopbal. Alavés jaagde op de gelijkmaker, maar de Catalanen sloegen aan de andere kant toe met doelpunten van Messi en Luis Suárez (penalty). Voor Messi was het zijn vijftigste treffer van 2019 voor club en land.

De Jong, die afgelopen woensdag nog negentig minuten speelde tegen Real Madrid (0-0), had tegen Alavés geen basisplaats. Het was pas de tweede keer in La Liga dat de 22-jarige middenvelder vanaf de bank begon. De Jong kwam elf minuten voor tijd in het veld voor Sergio Busquets.

Barcelona heeft nu weer een voorsprong van drie punten op nummer twee Real (39 om 36 punten), maar de Madrilenen spelen zondag thuis tegen Athletic Bilbao nog hun achttiende competitiewedstrijd van het seizoen.

Lionel Messi heeft voor de negende keer in de laatste tien jaar minimaal vijftig officiële goals gemaakt. (Foto: Pro Shots)

Sevilla wint, geen goal De Jong

Eerder op de dag had Sevilla al afgerekend met Real Mallorca. De ploeg van trainer Julen Lopetegui won met 0-2 op het Spaanse eiland door goals van Diego Carlos en Éver Banega (penalty).

Luuk de Jong begon wel in de basis bij Sevilla, maar was niet direct betrokken bij de doelpunten en werd in de 66e minuut naar de kant gehaald. De 29-jarige Oranje-international staat nog altijd op twee goals in La Liga.

Sevilla verstevigde door de overwinning de derde plaats in de competitie. De 'Rojiblancos' hebben 34 punten na achttien duels en zullen als nummer drie de winterstop ingaan. La Liga gaat voor Sevilla op 3 januari verder met een thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao.

Internazionale doet nog altijd mee in de strijd om de landstitel. (Foto: Pro Shots)

Inter stoot Juventus weer van eerste plek

In Italië heeft Internazionale de koppositie in de Serie A heroverd. De ploeg van trainer Antonio Conte won in eigen huis afgetekend van Genoa: 4-0.

De Belg Romelu Lukaku was met twee doelpunten en een assist weer goud waard voor Inter. Ook Roberto Gagliardini en Sebastiano Esposito (penalty) vonden het net namens de thuisploeg.

Door de zege neemt Inter op doelsaldo de leiding weer over van Juventus. Beide clubs hebben 42 punten na zeventien duels, maar het doelgemiddelde van de ploeg uit Milaan is beter: +22 om +15.

