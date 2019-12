Joshua Zirkzee heeft Bayern München zaterdag aan een overwinning geholpen op Wolfsburg. De achttienjarige aanvaller maakte als invaller de belangrijke openingstreffer tegen de ploeg van international Wout Weghorst: 2-0.

Zirkzee kwam in de 83e minuut binnen de lijnen voor Philippe Coutinho en had maar twee minuten nodig om het verschil te maken. De Schiedammer schoot een lage voorzet van Thomas Müller hard onder de keeper van Wolfsburg door. Serge Gnabry stelde een minuut voor tijd de zege veilig met de 2-0.

Het is de tweede goal van Zirkzee in vier dagen tijd. Woensdag was hij ook al belangrijk voor 'Der Rekordmeister' met de winnende 1-2 tegen Freiburg, zijn eerste doelpunt in dienst van de regerend landskampioen. Gnabry maakte er toen nog 1-3 van.

Toptalent Zirkzee is pas de tweede tiener die scoort in zijn eerste twee Bundesliga-duels namens Bayern. Peter Werner ging de Nederlander in 1966 voor.

De ploeg van interim-trainer Hansi Flick, die in de rust Javier Martinez zag uitvallen met een ogenschijnlijk zware knieblessure, blijft ondanks de overwinning steken op de derde plaats op de ranglijst. Wolfsburg, waar international Weghorst pas in de 77e minuut inviel, gaat als negende de winterstop in.

Patrick Schick trekt zijn shirt uit na de 2-1 voor RB Leipzig. (Foto: Getty Images)

RB Leipzig 'Herbstmeister'

Door een late zege op FC Augsburg gaat RB Leipzig zo goed als zeker als 'Herbstmeister' de winterstop in. 'Die Roten Bullen' repareerden in eigen huis een 0-1-achterstand en besloten de eerste seizoenshelft met 37 punten uit zeventien duels.

RB Leipzig moest diep gaan om de koppositie in de Bundesliga te verdedigen, want FC Augsburg kwam na acht minuten al op voorsprong via Florian Niederlechner. Pas na rust bracht de thuisclub de stand in evenwicht met de nummer tien van de ranglijst.

Met een bekeken schuiver zette Konrad Laimer in de 68e minuut de 1-1 op het scorebord. Het duurde niet lang voordat RB Leipzig ook op voorsprong kwam. Ruim tien minuten later kopte Patrik Schick raak uit de hoekschop van Christopher Nkunku. Yussuf Poulsen bepaalde de eindstand op 3-1.

Peter Bosz kan weer lachen na de zege van Bayer Leverkusen op Mainz. (Foto: Pro Shots)

Bosz wint in extremis met Leverkusen

Het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz boekte pas in extremis een zege op het Mainz van Jean-Paul Boëtius, die in de basis begon. De Duitse subtopper kwam na ruim een uur spelen met tien man te staan, maar won wel dankzij een treffer van Lucas Alario in de 93e minuut. Door de driepunter steeg Leverkusen naar de zesde plaats. Daley Sinkgraven zat de hele wedstrijd op de bank.

Schalke 04 speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen SC Freiburg. 1. FC Köln drukte het Werder Bremen van basisspeler Davy Klaassen verder in de problemen door in Keulen met 1-0 te winnen.

Borussia Mönchengladbach komt later op de zaterdagavond nog in actie in de Bundesliga. De nummer twee van de ranglijst gaat op bezoek bij Hertha BSC en kan bij een zege in puntenaantal op gelijke hoogte komen met koploper RB Leipzig. Gladbach heeft wel een veel slechter doelsaldo.

Bekijk hier de uitslagen, programma en stand van de Bundesliga