Sheffield United is zaterdag naar de vijfde plek van de Premier League gestegen. De promovendus won met 0-1 van het Brighton & Hove Albion van Davy Pröpper. Miguel Almirón scoorde eindelijk voor Newcastle United en was direct matchwinner tegen Crystal Palace (1-0).

Sheffield United boekte op bezoek bij Brighton & Hove Albion zijn zevende zege van het seizoen door een goal van Oliver McBurnie halverwege de eerste helft. 'The Blades' zullen voor het eerst sinds het seizoen 1971/1972 in het linkerrijtje van de Premier League staan bij Kerst.

Sheffield United promoveerde vorig seizoen na dertien jaar weer naar het hoogste niveau in Engeland. De ploeg van de Nederlandse reservekeeper Michael Verrips staat na achttien duels boven topclubs als Tottenham Hotspur en Manchester United, al komen die teams zondag nog in actie.

Wolverhampton Wanderers blijft ook goed presteren. Het elftal van manager Nuno versloeg Norwich City met 1-2 en is de nummer zes van de Premier League. Todd Cantwell opende in de zeventiende minuut de score namens Norwich, maar de bezoekers pakten in het laatste half uur de zege door goals van Romain Saïss en Raúl Jiménez.

Romain Saïss maakte tegen Norwich City de 1-1 namens Wolverhampton Wanderers. (Foto: Pro Shots)

Almirón maakt langverwachte treffer

Almirón maakte in de 83e minuut van Newcastle United-Crystal Palace zijn langverwachte eerste treffer voor de thuisploeg, die daardoor met 1-0 won.

De Paraguayaanse spelmaker kwam een jaar geleden voor 25 miljoen euro over van Atlanta United - destijds een recordbedrag voor Newcastle - maar scoorde niet in zijn eerste 26 Premier League-duels.

Onderin zakte Aston Villa onder de degradatiestreep door een 1-3-thuisnederlaag tegen directe concurrent Southampton. Anwar El Ghazi stond in de basis en werd in de 69e minuut gewisseld bij Villa. Burnley won met 0-1 van Bournemouth door een late goal van Jay Rodriguez.

Newcastle United-speler Miguel Almirón was dolblij met zijn winnende treffer tegen Crystal Palace. (Foto: Pro Shots)

Ancelotti en Arteta zien 0-0 bij Everton-Arsenal

Arsenal en Everton kwamen eerder op zaterdag in een zeer matige wedstrijd niet tot scoren op Goodison Park: 0-0.

Everton en Arsenal stonden voor de laatste keer onder leiding van interim-managers Duncan Ferguson en Fredrik Ljungberg, die de honneurs waarnemen sinds het ontslag van respectievelijk Marco Silva en Unai Emery.

Arsenal bevestigde vrijdag de aanstelling van Mikel Arteta als hoofdtrainer en Everton legde Carlo Ancelotti zaterdag vast tot medio 2024. Beiden zaten zaterdag op de tribune op Goodison Park.

Voor zowel Everton als Arsenal is het de derde wedstrijd op rij zonder overwinning. 'The Toffees' blijven met negentien punten in de onderste regionen hangen en Arsenal, dat vier punten meer heeft, staat in de middenmoot.

Carlo Ancelotti bekeek Everton-Arsenal samen met Everton-directeur Marcel Brands. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League