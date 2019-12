Arsenal en Everton hebben zaterdag hun onderlinge Premier League-duel in een gelijkspel beslecht. De kwakkelende ploegen kwamen in een zeer matige wedstrijd niet tot scoren op Goodison Park.

Kansen waren schaars in Liverpool. Everton hoopte in de tweede helft wel op een strafschop nadat de bal twee keer op een Arsenal-arm kwam, maar de VAR besloot de bal net als scheidsrechter Kevin Friend niet op de stip te leggen.

Everton en Arsenal stonden voor de laatste keer onder leiding van interim-managers Duncan Ferguson en Fredrik Ljungberg, die de honneurs waarnemen sinds het ontslag van respectievelijk Marco Silva en Unai Emery.

Arsenal bevestigde vrijdag de aanstelling van Mikel Arteta als hoofdtrainer en Everton legde Carlo Ancelotti zaterdag vast tot medio 2024. Beiden zaten zaterdag op de tribune op Goodison Park.

Voor zowel Everton als Arsenal is het de derde wedstrijd op rij zonder overwinning. 'The Toffees' blijven met negentien punten in de onderste regionen hangen en Arsenal, dat vier punten meer heeft, staat in de middenmoot.

Carlo Ancelotti bekeek de wedstrijd samen met Everton-directeur Marcel Brands. (Foto: Pro Shots)

