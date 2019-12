Daley Blind gaat in januari niet met Ajax op trainingskamp naar Qatar. De verdediger heeft een ontsteking in zijn hartspier en gaat in Amsterdam aan zijn herstel werken.

De 29-jarige Blind werd de afgelopen dagen uitvoerig onderzocht door Ajax, naar aanleiding van de duizeligheid waar hij last van had tijdens Ajax-Valencia op 10 december. Afgelopen zondag werd al duidelijk dat hij dit kalenderjaar niet meer in actie zou komen.

Uit de onderzoeken is nu dus naar voren gekomen dat de Oranje-international een hartspierontsteking heeft. "Vervolgens is besloten om bij Blind preventief een subcutane ICD te plaatsen, een apparaatje dat onder de huid wordt aangebracht", zo meldt Ajax zaterdag.

Een subcutane ICD is een defibrillator die wordt geïmplanteerd bij mensen die het risico lopen dat zij met hartritmestoornissen of een hartstilstand te maken krijgen.

'Ik voel me goed op dit moment'

De ingreep bij Blind heeft vrijdag plaatsgevonden. Daardoor is hij niet in staat om met Ajax mee te gaan naar Qatar. De regerend landskampioen belegt daar van 4 tot en met 12 januari een trainingskamp, wat tot veel kritiek leidde vanwege de mensenrechtenschendingen in het emiraat.

"Het belangrijkste is dat ik mij op dit moment goed voel. Ik ga proberen om zo snel mogelijk terug te keren. Bedankt voor alle berichten en ik hoop jullie snel weer te zien", zegt Blind op Twitter tegen de Ajax-fans.

Het is nog niet duidelijk of Blind direct na de winterstop wel in actie kan komen voor de koploper van de Eredivisie. De competitie gaat voor Ajax op 19 januari verder met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

