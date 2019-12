Everton heeft zaterdag Carlo Ancelotti aangesteld als manager. De ervaren Italiaan, die onlangs nog moest vertrekken bij Napoli, tekent een contract tot medio 2024 bij 'The Toffees'.

Ancelotti is bij Everton de opvolger van Marco Silva, die begin december moest vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten. Duncan Ferguson nam sindsdien de honneurs waar bij de club uit Liverpool, waarvan Marcel Brands directeur voetbalzaken is.

Ferguson zal zaterdag nog op de bank zitten als Everton het voor eigen publiek opneemt tegen Arsenal (aftrap 13.30 uur). De zestigjarige Ancelotti zal zijn nieuwe ploeg vanaf de tribune bekijken en staat zondag voor het eerst voor de groep.

"Everton is een club met een rijke historie en gepassioneerde fans", zegt Ancelotti op de site van Everton. "De eigenaar en de directie hebben een duidelijke visie en willen prijzen pakken. Dat spreekt mij als manager aan en ik kijk ernaar uit om die droom te realiseren."

Brands is op zijn beurt erg blij dat hij Ancelotti heeft weten te strikken. "Hij is een van de beste managers ter wereld en weet precies hoe hij een ploeg die prijzen kan winnen moet smeden. De keuze voor Carlo was unaniem. We zijn net als de fans verheugd dat hij de komende jaren onze manager is."

Carlo Ancelotti werd ontslagen bij Napoli en opgevolgd door Gennaro Gattuso. (Foto: Pro Shots)

Ancelotti eerder manager van Chelsea

Ancelotti werd twee weken geleden nog ontslagen bij Napoli, uitgerekend op de avond dat de ploeg uit Napels zich voor de achtste finales van de Champions League plaatste. Napoli presteert dit seizoen niet naar behoren en bovendien leefde Ancelotti net als de spelers in onmin met voorzitter Aurelio De Laurentiis.

Het was zijn vijfde club in Italië. Ancelotti vierde vooral grote successen bij AC Milan, waarmee hij onder meer twee keer de Champions League, twee keer de Europese Super Cup en één keer de landstitel won.

Voor Ancelotti wordt het zijn tweede trainersklus in Engeland, nadat hij tussen 2009 en 2011 manager van Chelsea was. De coach leidde de Londenaren in het seizoen 2009/2010 naar de landstitel en winst van de FA Cup.

Na zijn vertrek bij Chelsea in 2011 stond Ancelotti voor de groep van Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München. Alleen Real wist hij niet naar de landstitel te leiden, maar met 'De Koninklijke' won Ancelotti in het seizoen 2013/2014 wel de Champions League.

De eerste wedstrijd van Everton onder Ancelotti is op Tweede Kerstdag. De Premier League-club, die op dit moment de teleurstellende zestiende plek bezet, neemt het dan voor eigen publiek op tegen Burnley.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League