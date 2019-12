Hoffenheim-trainer Alfred Schreuder is lovend over de manier waarop zijn spelers vrijdagavond de competitiewedstrijd tegen Borussia Dortmund naar zich toetrokken. De thuisploeg scoorde in de laatste tien minuten twee keer en zegevierde met 2-1.

"Ik ben heel erg trots op dit team", zegt een dolblije Schreuder op de site van Hoffenheim. "Dortmund was duidelijk de betere ploeg in de eerste helft en wij waren niet brutaal genoeg. In de rust heb ik gezegd dat we onze kans moesten pakken."

Sargis Adamyan tekende in de 79e minuut voor de gelijkmaker, waarna Andrej Kramaric de drie punten voor Hoffenheim veiligstelde in de PreZero Arena. Het betekende de tweede zege op rij voor Hoffenheim, na een serie van vier wedstrijden zonder overwinning.

"We moesten in de tweede helft beter spelen. Dortmund zakte een beetje terug en ook wij waren vermoeid, maar daar moesten we doorheen. Na de 1-1 voelden we dat we de wedstrijd konden winnen, en dat hebben we ook gedaan."

Alfred Schreuder was dolblij met de zege op Borussia Dortmund. (Foto: Pro Shots)

'We hadden op meer punten kunnen staan'

Hoffenheim bezet met 27 punten momenteel de zesde plek in de Bundesliga, aan het einde van het seizoen goed voor een ticket voor de voorronde van de Europa League. Het gat met de top vier - die zich voor de Champions League plaatst - bedraagt op dit moment slechts drie punten.

Schreuder is ondanks de wisselvalligheid van zijn ploeg niet ontevreden over de eerste seizoenshelft. "Er is de afgelopen zes maanden veel gebeurd. Het is oké dat we nu op 27 punten staan, al hadden we er meer kunnen hebben."

Hoffenheim-directeur Alexander Rosen is onder de indruk van de manier waarop Schreuder het elftal tegen Dortmund toesprak. "In de eerste helft waren we te voorzichtig en dat wist hij de jongens halverwege in de juiste bewoordingen te vertellen. Na de rust zag ik de juiste reactie. Ik weet zeker dat dit team zich in de tweede seizoenshelft verder gaat ontwikkelen."

