Wout Brama hoeft niet lang naar een verklaring te zoeken voor de slechte reeks van FC Twente. Volgens de aanvoerder van de Tukkers, die vrijdagavond bij hekkensluiter RKC Waalwijk (3-0) voor de zesde wedstrijd op rij zonder zege bleven, is er een gebrek aan vertrouwen.

"We willen wel, maar alles zit tegen", zei de 33-jarige Brama vrijdag in Waalwijk tegen FOX Sports. "Het doet iets met zo'n jonge ploeg als je zo'n slechte reeks hebt en de fans gaan morren. We hebben geen vertrouwen meer en dat zie je ook wel aan het veldspel."

De laatste zege van Twente dateert van 10 november, toen PEC Zwolle met 2-1 werd verslagen in de Grolsch Veste. Daarna kwam de ploeg van trainer Gonzalo García García niet langs VVV-Venlo (2-1), Ajax (2-5), ADO Den Haag (0-0), Vitesse (0-3), Go Ahead Eagles (2-5, beker) en dus RKC.

In Waalwijk stond het bij rust 'slechts' 1-0 voor de thuisploeg, maar in de tweede helft liep RKC verder uit. Stijn Spierings maakte twee minuten na rust de tweede treffer en gooide het duel amper een kwartier later op slot.

"We hadden een off-day", concludeerde Brama. "Verdedigend stonden we helemaal verkeerd met veel ruimte tussen de linies, waardoor zij makkelijk konden voetballen. Na de 2-0 zag je dat het vertrouwen nog meer wegvloeide uit het team. Het is lastig om dan nog je hoofd omhoog te houden en te blijven geloven in een comeback."

Wout Brama ziet een gebrek aan vertrouwen bij FC Twente. (Foto: Pro Shots)

'Jongens gaan met minder vertrouwen het veld op'

Brama vindt het gebrek aan vertrouwen de hoofdreden voor de slechte vorm van Twente, dat nog zo goed aan het seizoen was begonnen. In de eerste zes competitieduels bleef de landskampioen van het seizoen 2009/2010 ongeslagen.

"Jongens gaan nu met minder vertrouwen het veld op en doen daardoor net een stapje minder om vrij te komen en de bal te hebben", concludeert Brama. "Ik probeer er alles aan te doen om die jongens te beïnvloeden, want we moeten dit om zien te draaien."

Trainer García García merkt dat zijn ploeg toe is aan een paar weken rust. "Fysiek en mentaal zitten de spelers aan hun limiet, dus de winterstop komt op een goed moment. De spelers moeten gaan relaxen en weer fris worden. Natuurlijk maak ik me zorgen over de resultaten, maar we hebben al laten zien dat we het kunnen."

FC Twente bezet op dit moment de twaalfde plek in de Eredivisie met negentien punten. Dat zijn er maar vier meer dan nummer zestien VVV-Venlo en zes meer dan nummer zeventien ADO Den Haag. De onderste twee ploegen degraderen na dit seizoen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie.

