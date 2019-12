Trainer Alfred Schreuder heeft vrijdag met Hoffenheim een fraaie overwinning geboekt op Borussia Dortmund. 'Hoffe' won in de Bundesliga door een late comeback met 2-1. In Italië won AS Roma met 1-4 op bezoek bij Fiorentina.

Mario Götze, die in de basis de geblesseerde aanvoerder Marco Reus verving, had Dortmund na zeventien minuten nog op voorsprong gezet. De 27-jarige Duitser prikte een lage voorzet van Achraf Hakimi nipt over de doellijn.

Die treffer leek lange tijd genoeg voor de drie punten, maar in de slotfase ging het vervolgens helemaal mis voor de ploeg van trainer Lucien Favre.

Sargis Adamyan tekende tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker. De aanvaller uit Armenië schoot een rebound binnen nadat invaller Jürgen Locadia eerst Hakimi uitkapte en vervolgens tegen doelman Roman Bürki aanschoot.

Het werd drie minuten voor tijd nog mooier voor de thuisploeg, want Andrej Kramaric kopte op knappe wijze een voorzet van Adamyan binnen. De goal werd nog even bekeken door de VAR, maar ook die constateerde dat Adamyan geen buitenspel stond.

Hoffenheim klimt door de zege naar de zesde plaats in de Bundesliga met 27 punten uit zeventien duels. Dortmund blijft vierde met dertig punten. Voor de formaties van Favre en Schreuder gaat de competitie op 18 januari verder (Augsburg-Dortmund en Hoffenheim-Eintracht Frankfurt).

AS Roma boekte een ruime zege bij Fiorentina. (Foto: Pro Shots)

Roma wint zonder geblesseerde Kluivert

In de Serie A hield AS Roma drie punten over aan het uitduel met Fiorentina. Zonder de geblesseerde Justin Kluivert in de selectie wonnen de Romeinen overtuigend met 1-4.

Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov, Lorenzo Pellegrini en Nicolò Zaniolo maakten de doelpunten voor Roma. Milan Badelj maakte voor de thuisploeg nog de 1-2 in de eerste helft.

AS Roma blijft de nummer drie in Italië met 35 punten uit zeventien wedstrijden. Fiorentina is de nummer veertien met slechts zeventien punten na evenveel wedstrijden.

