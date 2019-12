Jong Ajax heeft zich vrijdagavond naast koploper SC Cambuur gevoegd in de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdammers klopten TOP Oss voor eigen publiek met 2-0. In het Kras Stadion speelden FC Volendam en De Graafschap in een doelpuntenfestijn met 3-3 gelijk.

Brian Brobbey bracht Jong Ajax vlak voor rust op voorsprong tegen TOP Oss. De aanvaller omspeelde doelman Ronald Koeman jr. en maakte zijn derde competitietreffer van het seizoen.

Een kwartier voor tijd verdubbelde invaller Naci Ünüvar de marge. De pas zestienjarige aanvaller, die vorige week zijn debuut maakte voor Jong Ajax, maakte zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. Alex Méndez raakte even later nog de lat namens de thuisploeg.

Door de overwinning heeft Jong Ajax nu net als Cambuur 42 punten. De Friezen, die donderdag in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker verloren van Feyenoord (1-2), gaan zondag nog wel op bezoek bij Excelsior.

FC Volendam verspeelde tot twee keer toe een voorsprong tegen De Graafschap. (Foto: Pro Shots)

Volendam en De Graafschap spelen gelijk in doelpuntenfestijn

Volendam, dat vorige week de tweede periodetitel veroverde, kwam door een prachtig afstandsschot van Jari Vlak en een treffer van Gijs Smal tot twee keer toe op voorsprong tegen De Graafschap, maar de Doetinchemmers toonden veerkracht.

Eerst bracht Daryl van Mieghem de stand in het evenwicht en even later volgde Mohamed Hamdaoui het voorbeeld van zijn ploeggenoot. Na een uur spelen bezorgde Ralf Seuntjens de bezoekers met een kopbal de voorsprong, maar Francesco Antonucci hielp Volendam in de slotfase aan een punt.

Door het gelijkspel blijft De Graafschap derde en Volendam vierde. De achterstand van de twee ploegen op Cambuur en Jong Ajax bedraagt zes punten.

NEC kwam bij FC Eindhoven weer eens tot winst. (Foto: Pro Shots)

Roda laat voor achtste keer op rij punten liggen

Go Ahead Eagles boekte een eenvoudige overwinning op bezoek bij Jong FC Utrecht: 0-3. Mael Corboz maakte de eerste twee goals voor de Deventenaren en Jenthe Mertens bepaalde de eindstand. Dankzij de zege bezet Go Ahead de zesde plaats.

NEC pakte voor het eerst in vijf wedstrijden weer eens de drie punten. De Nijmegenaren wonnen met 1-4 bij FC Eindhoven. Roda JC liet juist voor de achtste keer op rij punten liggen. De Limburgers verloren met 2-0 bij Almere City FC.

In Stadion De Vliert was FC Den Bosch met 2-1 te sterk voor Jong PSV en in Maastricht rekende MVV mede dankzij twee treffers van Joeri Schroijen af met Helmond Sport: 4-1.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie