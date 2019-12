RKC Waalwijk heeft vrijdag drie belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De hekkensluiter van de Eredivisie won in eigen huis overtuigend met 3-0 van FC Twente.

Het was voor RKC Waalwijk pas de tweede thuiszege van het seizoen en de derde overwinning in totaal, terwijl FC Twente de negende competitienederlaag van dit jaar leed.

Anas Tahiri maakte na twaalf minuten het eerste doelpunt van de avond en na de pauze zorgde Stijn Spierings met twee treffers voor de ruime eindstand.

RKC blijft ondanks de overwinning de hekkensluiter in de Eredivisie met elf punten, maar het gat met nummer zeventien ADO Den Haag is nu slechts twee punten. Twente staat nog altijd twaalfde met negentien punten.

Voor de Waalwijkers en de Tukkers zit de eerste seizoenshelft er nu op. FC Twente vervolgt de Eredivisie op 18 januari met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. RKC gaat een dag later op bezoek bij concurrent ADO.

Stijn Spierings werd na rust de grote man bij RKC Waalwijk. (Foto Pro Shots)

RKC opent wederom de score

RKC Waalwijk kende een sterke start in het eigen Mandemakers Stadion en kwam na een klein kwartier ook verdiend op voorsprong. Tahiri nam een voorzet van Clint Leemans goed aan, draaide open naar zijn linkerbeen een schoot de bal met een halve volley in de verre hoek.

De ploeg van trainer Fred Grim, die voor de derde keer de score opende in de laatste vier duels, bleef de bovenliggende partij en kreeg enkele kansen op een grotere voorsprong.

Eerst werd een kopbal van Mario Bilate knap gepakt door doelman Joël Drommel en vervolgens faalde Leemans door alleen voor de keeper de bal over het doel te stiften.

Stijn Spierings maakte zijn tweede en derde doelpunt van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Spierings stelt overwinning veilig

Na de pauze was het wel weer raak voor de thuisploeg. Spierings schoot van een meter of twintig richting doel en had het geluk dat de bal via Xandro Schenk tergend langzaam in de hoek rolde.

Rafik Zekhnini kreeg negen minuten na de 2-0 eigenlijk pas de eerste grote kans voor de bezoekers, maar de Noorse invaller schoot de bal van dichtbij rakelings langs de paal.

Het startschot voor een comeback van Twente werd het niet, want na een uur spelen zorgde Spierings met een hard schot in de verre hoek voor de 3-0 en zijn tweede van de avond.

Het duel was daarmee gespeeld, maar het werd nog erger voor de ploeg van trainer Gonzalo García García. Calvin Verdonk schopte Sylla Sow van achteren neer en kreeg direct rood. Voor de linksback zal de winterstop dus wat langer duren.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie