De UEFA heeft de Turkse voetbalbond een geldboete van 50.000 euro gegeven. De Turkse bond krijgt die straf omdat spelers van het nationale elftal een militaire groet brachten.

Het is namelijk verboden voor spelers om zich op het veld politiek of religieus te uiten. De Europese voetbalbond heeft zestien spelers een reprimande gegeven, maar er zijn verder geen individuele straffen uitgedeeld.

De spelers van Turkije brachten een militair saluut bij het vieren van een doelpunt in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië (10 oktober) en Frankrijk (14 oktober), als steunbetuiging aan het Turkse leger, dat het noordoosten van Syrië binnenviel en daar vocht met Koerdische strijdkrachten.

Na de wedstrijd tegen Albanië plaatste de Turkse bond zelfs nog een foto op Instagram waarop te zien is dat de gehele selectie en staf salueert, waarbij de zege in de tekst werd opgedragen aan het leger.

Turkije is komende zomer terug te zien op het EK. De formatie van bondscoach Senol Günes zit in groep A met Zwitserland, Italië en Wales. Voor Turkije begint het Europese eindtoernooi op 12 juni met een wedstrijd in Rome tegen de Italianen.