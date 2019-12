Kenny Tete heeft alle vertrouwen in een sterke comeback van Memphis Depay, die afgelopen zondag zijn kruisband scheurde. De rechtsback is door de blessure van zijn landgenoot de nieuwe aanvoerder van Olympique Lyon.

De 25-jarige Memphis liep zijn kwetsuur op in het thuisduel met Stade Rennes en diezelfde avond werd al duidelijk dat hij maanden uitgeschakeld zou zijn. De Oranje-international moet zelfs vrezen voor het EK.

"Het is zeer triest voor hem. Ik heb hem nog gesproken. Hij probeert positief te blijven", zei Tete vrijdag op de persconferentie voor het competitieduel met Stade de Reims van zaterdag. "Ik geloof in hem, hij moet 100 procent fit terugkomen. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren."

Lyon-coach Rudi Garcia liet weten dat Memphis vrijdag is geopereerd in Rome. "Het was de keuze van Memphis en onze medische staf om daar de operatie uit voeren. Hij heeft advies ingewonnen bij spelers die in Frankrijk zijn geopereerd en spelers die in de VS zijn geopereerd. In mijn ogen is dat goed."

Kenny Tete mocht woensdag al de aanvoerdersband dragen. (Foto: Pro Shots)

Tete trots op aanvoerdersband

De 24-jarige Tete mag zich door de afwezigheid van Memphis de nieuwe aanvoerder van Lyon noemen. Hij droeg de band afgelopen woensdag al in het duel met Toulouse (4-1-zege) in de achtste finales van de Coupe de la Ligue.

"Het is altijd een eer om aanvoerder te zijn. Ik heb gemengde gevoelens over mijn seizoen. Het is niet altijd even makkelijk geweest. Ik ben tevreden over mijn laatste wedstrijden en wil er nog meer spelen", aldus de oud-Ajacied.

Het duel tussen Stade de Reims en Olympique Lyon begint zaterdag om 20.45 uur. Lyon bezet met 25 punten uit achttien duels de achtste plaats in de Ligue 1. Tegenstander Stade de Reims staat twee plekken hoger en heeft na zeventien duels 27 punten.

