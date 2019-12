PSV moet het een aantal maanden zonder Donyell Malen stellen, zo meldt de Eindhovense club vrijdag. De aanvaller hield aan de topper van afgelopen zondag tegen Feyenoord een zware knieblessure over.

De twintigjarige Malen kwam in De Kuip verkeerd terecht, waardoor zijn knie een vreemde beweging maakte. Eerder deze week bleek uit onderzoek in het ziekenhuis al dat de kruisbanden van Malen niet beschadigd zijn.

"Er is schade", zegt Malen op de website van PSV. "De knie moet nu rustig worden, zoals dat heet. Dat duurt enkele weken. Dan meld ik me bij een specialist die met mij en PSV het behandelingsplan opstelt."

Het is nog onduidelijk hoelang de Oranje-international precies is uitgeschakeld. "Ik lig er maanden uit. Dat is een feit. In januari kunnen we inschatten om hoeveel maanden het ongeveer gaat."