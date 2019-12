PSV moet het een aantal maanden zonder Donyell Malen stellen, zo meldt de Eindhovense club vrijdag. De aanvaller hield aan de topper van afgelopen zondag tegen Feyenoord een zware knieblessure over.

"Er is schade", zegt Malen op de website van PSV. "De knie moet nu rustig worden, zoals dat heet. Dat duurt enkele weken. Dan meld ik me bij een specialist die met mij en PSV het behandelingsplan opstelt."

Het is nog onduidelijk hoelang de Oranje-international precies is uitgeschakeld. "Ik lig er maanden uit. Dat is een feit. In januari kunnen we inschatten om hoeveel maanden het ongeveer gaat."

Malen kwam tegen Feyenoord vroeg in de tweede helft verkeerd terecht, waardoor zijn knie een vreemde beweging maakte. Eerder deze week bleek uit onderzoek in het ziekenhuis al dat zijn kruisbanden niet beschadigd zijn, waardoor hij waarschijnlijk geen streep hoeft te zetten door het EK van volgend jaar.

Enkele weken geleden stond de spits ook al enige tijd aan de kant, toen door een enkelblessure. Tijdens zijn afwezigheid won PSV geen enkele wedstrijd. De viervoudig international scoorde dit seizoen al elf keer voor de 24-voudig landskampioen.

PSV verloor de kraker tegen Feyenoord met 3-1 en zakte naar de vierde plaats in de Eredivisie. Een dag later besloot de clubleiding trainer Mark van Bommel vanwege de teleurstellende resultaten te ontslaan. Hij wordt tot het einde van het seizoen opgevolgd door Ernest Faber.

Jeroen Zoet keert tegen PEC Zwolle mogelijk terug onder de lat bij PSV. (Foto: Pro Shots)

Faber moet nog een beslissing nemen over eerste doelman

Zaterdag sluit PSV de eerste seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Faber liet op zijn vooruitblikkende persconferentie in het midden welke doelman hij tegen de Zwollenaren opstelt.

"Ik heb de beschikking over drie goede keepers", doelde Faber op de persconferentie, opgetekend door Voetbal International, op Jeroen Zoet, Lars Unnerstall en Robbin Ruiter. "Maar ik heb nog geen beslissing genomen."

Onder Van Bommel raakte Zoet vorige maand zijn basisplaats kwijt aan Unnerstall. Met het oog op het veiligstellen van zijn plek in de EK-selectie van Oranje overweegt de 28-jarige doelman daarom een transfer in de winterstop, maar Faber ziet een vertrek niet zitten.

"Ik ken Jeroen heel erg goed", aldus de interim-coach. "Hij heeft het hier zes jaar prima gedaan. Ik hoop dat hij bij ons blijft. Hij is goed genoeg om onder de lat te staan bij deze club."

Afgelopen woensdag verdedigde Unnerstall het doel van PSV in de bekerwedstrijd tegen GVVV, die pas na verlenging met 1-2 werd gewonnen. Zoet stond op 7 november in het Europa League-duel met LASK voor het laatst onder de lat.

