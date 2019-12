Financieel en statutair directeur Henrik-Jan Rinner vertrekt per direct bij ADO Den Haag, zo laat de club vrijdag weten. Eerder deze week vertrokken ook manager voetbalzaken Jeffrey van As en adviseur Kees Jansma al bij de Eredivisie-club.

Volgens ADO Den Haag nemen Rinner en de club na goed overleg afscheid van elkaar, "omdat er sprake is van een verschil van inzicht over het te voeren beleid".

Rinner maakte sinds de zomer van 2017 deel uit van de directie. "Het feit dat ik vertrek doet niets af aan het feit dat ik hier met plezier gewerkt heb en dat ik ADO Den Haag zodoende veel succes wens voor de toekomst", aldus Rinner.

Algemeen directeur Mohammed Hamdi baalt van het vertrek van Rinner. "Het is jammer dat het zo gelopen is, maar we bedanken Henrik-Jan voor de inzet en toewijding waarmee hij in de afgelopen 2,5 jaar voor onze club gewerkt heeft."

Afgelopen dinsdag werd bekend dat manager voetbalzaken Van As en adviseur Jansma de club gingen verlaten. Het contract van Van As werd niet verlengd, terwijl Jansma er zelf voor koos om zijn taken neer te leggen.

Ook op sportief vlak gaat het moeizaam met ADO. De ploeg van interim-trainer Dirk Heesen bezet de zeventiende plaats in de Eredivisie, met slechts dertien punten uit zeventien duels. Alleen hekkensluiter RKC Waalwijk (acht punten) doet het slechter.

