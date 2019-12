Mikel Arteta is de nieuwe manager van Arsenal. De 37-jarige Spanjaard is de opvolger van zijn vorige maand ontslagen landgenoot Unai Emery en tekent een contract voor 3,5 jaar in het Emirates Stadium.

Arteta komt per direct over van Manchester City. Hij was daar de assistent van manager Josep Guardiola, die eerder deze week al bevestigde dat Arteta in onderhandeling was met Arsenal en de kans groot was dat hij zou vertrekken.

De voormalige middenvelder speelde vanaf 2011 voor Arsenal, waar hij in 2016 besloot te stoppen met voetballen. Hij kwam in die tijd tot 150 officiële wedstrijden en zestien doelpunten en won twee keer de FA Cup en twee keer het Community Shield.

Arteta was sinds de aanstelling van Guardiola in 2016 de assistent van de Spaanse succescoach. Ze veroverden samen met City twee keer de landstitel, een keer de FA Cup, twee keer de League Cup en twee keer het Community Shield.

Ljungberg nam afgelopen weken honneurs waar

Emery werd bijna een maand geleden ontslagen bij Arsenal vanwege de tegenvallende sportieve resultaten dit seizoen. Hij kwam in zijn laatste zeven wedstrijden als eindverantwoordelijke niet tot winst, de slechtste reeks van de 'Gunners' sinds februari 1992.

Fredrik Ljungberg, die ook een verleden heeft als speler bij de club, nam de afgelopen weken de honneurs waar als interim-manager. Onder zijn leiding verloor Arsenal vorige week in eigen huis kansloos met 0-3 van City.

Arsenal staat na zeventien speelrondes slechts tiende in de Premier league met liefst 27 punten minder dan koploper Liverpool. Met Arteta voor het eerst op de bank gaan de Londenaren zaterdag op bezoek bij het eveneens kwakkelende Everton.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League