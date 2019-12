Volgens Gianni Infantino staat de FIFA open voor het creëren van nieuwe competities. De voorzitter van de wereldvoetbalbond wil dan ook meewerken aan een onderzoek naar de haalbaarheid van bijvoorbeeld een BeNeLiga.

Nederland en België praten al jaren over de komst van een BeNeLiga. Het idee daarvan is dat de beste clubs uit die landen in competitieverband tegen elkaar gaan spelen en dat het niveau omhoog gaat, maar tot een akkoord is het nog nooit gekomen.

Infantino vindt het goed dat de relatief kleinere voetballanden een nieuwe competitie overwegen. "We moeten openstaan ​​voor discussie. De Belgen en de Nederlanders hebben over het creëren van een BeNeLiga gesproken. Die gesprekken zijn al twintig jaar aan de gang. We zeggen altijd nee, omdat onze voorkeur uitgaat naar nationale competities."

"Maar misschien helpt het, misschien is het de enige uitweg", vervolgt Infantino vrijdag in Doha, waar het WK voor clubs momenteel wordt gehouden. "Dat geldt voor landen in Europa, maar misschien ook voor Afrika. Ik vind dat de FIFA de plicht heeft om deze plannen te bestuderen en dan te kijken welke kant het op gaat."

De 49-jarige Zwitser vindt niet dat er gesleuteld moet worden aan de grotere voetbalcompetities. "Het is juist de bedoeling clubs die wat zijn afgedaald er weer bovenop te krijgen en weer mee te laten tellen. We zijn bereid met iedereen te discussiëren."

Ajax en Standard Luik zouden deel uitmaken van een eventuele BeNeLiga. (Foto: Pro Shots)

KNVB gaf al vervolg aan onderzoek naar BeNeLiga

Eind oktober liet de KNVB nog weten verder te gaan met het onderzoek naar de haalbaarheid van een competitie met clubs uit Nederland en België. Volgens de bond heeft de zogenoemde BeNeLiga wel degelijk potentie.

Volgens de KNVB en de Belgische voetbalbond (KBVB) hebben de eerste resultaten van een onderzoek bevestigd dat een BeNeLiga "potentieel significant waardeverhogend" is.

Er is daarom voldoende vertrouwen om over te gaan naar de tweede fase van het onderzoek. Nu wordt onder meer gekeken naar de competitieopzet en de effecten op de Eredivisie en Belgische competitie.

Afgelopen zomer spraken vertegenwoordigers van Ajax, PSV, AZ, Feyenoord, Vitesse en FC Utrecht en hun collega's van KAA Gent, Club Brugge, KRC Genk, RSC Anderlecht en Standard Luik al over de BeNeLiga.